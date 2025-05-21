Дженнифер Лопес даст второй концерт в Казахстане: известны дата и место проведения

На Youtube-канале вышло интервью Динары Сатжан с продюсером компании «Астана концерт» Маликом Хасеновым. В ходе интервью он заявил, что певица Дженнифер Лопес может дать второй концерт в Казахстане.
«Практически на финальной стадии переговоры с Дженнифер Лопес о проведении второго дополнительного концерта», — сказал Хасенов.
Он отметил, что проведение второго концерта рассматривалось изначально, в случае, если бы билеты на первый концерт в Астане были бы полностью распроданы.
Но уже сегодня, после выхода интервью в свет, Динара Сатжан и Малик Хасенов сделали совместную публикацию в Instagram, в которой сообщили, что концерт точно состоится.
«10 августа в Алматы состоится второй концерт Дженнифер Лопес», — сказано в сообщении.