В России разработали макрокапсулу для выращивания живых тканей

Томские ученые разработали биоинженерную макрокапсулу для выращивания тканей живого организма. Об этом сообщили в Сибирском государственном медицинском университете.
Разработка может быть использована в регенеративной медицине и экспериментальной хирургии, включая выращивание тканей и оценку биосовместимости материалов непосредственно в организме пациента. Инновационная конструкция фиксируется на сосудисто-нервный пучок и изолирует имплантируемые клетки от окружающих тканей.
Ключевым фактором успеха этой технологии ученые называют васкуляризацию — процесс формирования новых кровеносных сосудов в макрокапсуле. Без этого клетки внутри капсулы не имеют необходимого количества кислорода и питательных веществ, и их культивирование в живом организме становится невозможным. Авторы разработки используют специальные мембраны, которые обладают высокой биосовместимостью и способствуют прорастанию сосудов в конструкцию. Эксперименты на лабораторных крысах уже прошли успешно.
В Томске подчеркнули, что аналогичные исследования хоть и проводятся за рубежом, но сибирский проект отличается «применением уникальных PCP/PVP мембран и успешными результатами экспериментов на животных». Разработка сибиряков в будущем может стать основой для инновационных методов терапии, включая лечение диабета, травм и врожденных дефектов.