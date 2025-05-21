В России разработали макрокапсулу для выращивания живых тканей

Ключевым фактором успеха этой технологии ученые называют васкуляризацию — процесс формирования новых кровеносных сосудов в макрокапсуле. Без этого клетки внутри капсулы не имеют необходимого количества кислорода и питательных веществ, и их культивирование в живом организме становится невозможным. Авторы разработки используют специальные мембраны, которые обладают высокой биосовместимостью и способствуют прорастанию сосудов в конструкцию. Эксперименты на лабораторных крысах уже прошли успешно.