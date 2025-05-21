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В России разработали макрокапсулу для выращивания живых тканей

Она позволяет культивировать клетки в человеческом организме.

Источник: https://ru.freepik.com

Томские ученые разработали биоинженерную макрокапсулу для выращивания тканей живого организма. Об этом сообщили в Сибирском государственном медицинском университете.

Разработка может быть использована в регенеративной медицине и экспериментальной хирургии, включая выращивание тканей и оценку биосовместимости материалов непосредственно в организме пациента. Инновационная конструкция фиксируется на сосудисто-нервный пучок и изолирует имплантируемые клетки от окружающих тканей.

Ключевым фактором успеха этой технологии ученые называют васкуляризацию — процесс формирования новых кровеносных сосудов в макрокапсуле. Без этого клетки внутри капсулы не имеют необходимого количества кислорода и питательных веществ, и их культивирование в живом организме становится невозможным. Авторы разработки используют специальные мембраны, которые обладают высокой биосовместимостью и способствуют прорастанию сосудов в конструкцию. Эксперименты на лабораторных крысах уже прошли успешно.

«В перспективе технология позволит выращивать тканевые комплексы разного состава для реконструктивной хирургии или даже органоиды, например, поджелудочной железы, что особенно актуально для лечения диабета», — отметил лаборант-исследователь лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий СибГМУ Егор Зиновьев.

В Томске подчеркнули, что аналогичные исследования хоть и проводятся за рубежом, но сибирский проект отличается «применением уникальных PCP/PVP мембран и успешными результатами экспериментов на животных». Разработка сибиряков в будущем может стать основой для инновационных методов терапии, включая лечение диабета, травм и врожденных дефектов.