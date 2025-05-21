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Четыре здания усадьбы Мешкова в Перми перешли в краевую собственность

Это строения «Флигель», «Каретный сарай», «Службы» и «Лавка».

Источник: Комсомольская правда

В краевую собственность перешли четыре объекта культурного наследия, расположенные в центре Перми. Речь идет строениях, входящих в ансамбль «Усадьба пароходчика Мешкова». Это «Флигель», «Каретный сарай», «Службы» и «Лавка». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале. В дальнейшем усадебный комплекс планируется отреставрировать и сохранить его исторический облик.

Комплекс зданий «Усадьбы пароходчика Мешкова» находятся в историческом центре города — на улице Монастырской, 11. Это один из наиболее ярких объектов застройки XIX—XX вв.ека. Дом построили в 1889 году по проекту архитектора Александра Турчевича по заказу предпринимателя, мецената и благотворителя Николая Мешкова. Сейчас в главном доме усадьбы расположен Пермский краеведческий музей.

Ранее эти объекты принадлежали судоходной компании «Камское речное пароходство». В прошлом году региональная Инспекция по охране объектов культурного наследия обратилась в суд и потребовала изъять эти строения из частной собственности. Позже стало известно, что стороны заключили мировое соглашение, по которому Камское речное пароходство передало спорные объекты в краевую собственность.