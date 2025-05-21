Четыре здания усадьбы Мешкова в Перми перешли в краевую собственность

Комплекс зданий «Усадьбы пароходчика Мешкова» находятся в историческом центре города — на улице Монастырской, 11. Это один из наиболее ярких объектов застройки XIX—XX вв. ека. Дом построили в 1889 году по проекту архитектора Александра Турчевича по заказу предпринимателя, мецената и благотворителя Николая Мешкова. Сейчас в главном доме усадьбы расположен Пермский краеведческий музей.