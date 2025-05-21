Эксперт: цены на аренду однокомнатной квартиры в Минске стартуют с 220 долларов

За 2024 год стоимость арендного жилья в Минске увеличилась в среднем не 10−15%. Как отметила начальник отдела аренды агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая, в настоящее время на рынке арендного жилья Минска установилось некоторое ценовое плато, поскольку цены не растут, притока новых арендаторов не наблюдается.
— Есть мнение, что на рынке аренды остались только дорогие варианты. Но это не так. Да, уже нет квартир за 200 долларов в месяц, но тем не менее, бюджетный класс все еще занимает львиную долю предложений, — приводит Sputnik.by.
Стоимость аренды зависит и от локации. Фото: архив.
Как отметила Маргарита Почицкая, в среднем, цена аренды однокомнатной квартиры в Минске стартует в мае-2025 с 220 долларов в эквиваленте. При этом речь идет о самых простых однушках, которые давно не ремонтировались и находятся на приличном отдалении от станции метро.
Если говорить о цене аренды двухкомнатных квартир, то здесь речь идет о минимальной сумме в 300−350 долларов. Если с хорошим ремонтом и около метро — плюс 50 условных единиц. С хорошим ремонтом и рядом с метро — все $400.
У метро и в центре — всегда дороже. Фото: архив.
Что касается трехкомнатных квартир в Минске, то нужно ориентироваться на сумму в пределах 320−370 долларов, в комфорт-классе — от 370 до 500 долларов.
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