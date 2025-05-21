Минпросвещения предложило три варианта оценки поведения школьников

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в министерстве рассматривают три варианта оценки поведения школьников в учебных заведениях — в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.
«Три варианта для апробации мы предлагаем следующие. Первое — оценивать поведение школьников по зачетам или незачетам. Ну, условно говоря, хорошее — плохое поведение. Это бинарное оценивание», — сказал Кравцов на заседании Всероссийского родительского комитета.
Он добавил, что второй вариант оценивания — по пятибалльной шкале. По тому же принципу, по которому выставляются оценки знаний — шкала со значением «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «совсем неудовлетворительно».
«А третий вариант, значит, (который — ред.) предлагается — это фактически трехбалльная оценка. Значит, неудовлетворительное, удовлетворительное поведение и образцовое», — уточнил министр.
В начале мая в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что оно готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны — Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.