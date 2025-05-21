Минпросвещения предложило три варианта оценки поведения школьников

Он добавил, что второй вариант оценивания — по пятибалльной шкале. По тому же принципу, по которому выставляются оценки знаний — шкала со значением «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «совсем неудовлетворительно».