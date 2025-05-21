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Когда откроют отреставрированную панораму «Оборона Севастополя»

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. Здание панорамы «Оборона Севастополя в 1854—1855 годах» после реставрации планируют открыть для посещения в апреле 2026 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой.

Источник: РИА "Новости"

В ходе встречи Развожаев подчеркнул, что один из самых острых для Севастополя вопросов — это возобновление работ по благоустройству Исторического бульвара.

«Крупнейший из них — это здание панорамы “Оборона Севастополя в 1854—1855 годах”. Работы здесь завершены, сейчас идет реставрация живописного полотна и предметного плана. Планируемый срок открытия здания панорамы — апрель следующего года», — сообщил губернатор.

Он напомнил, что это федеральный объект. Чтобы ускорить вопрос финансирования и начать работы по благоустройству в этом году, городские чиновники ведут плотную работу с федеральными органами власти.

«15 объектов культурного наследия, расположенные на Историческом бульваре, к настоящему времени уже отреставрированы», — добавил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе на Братском кладбище после ремонта вновь открыт монумент «Скорбящий матрос». Монумент, созданный скульптором Станиславом Чижом, расположен среди братских могил советских воинов. 13 из них также восстановили в ходе реставрации.