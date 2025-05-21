В Иркутской области увеличится число субсидируемых автобусных маршрутов

Прежде всего был принят во втором чтении закон, устанавливающий ответственность перевозчика за нарушение графика движения. Были определены и другие нарушения, за которые теперь руководители автотранспортных предприятий будут платить штрафы. Кроме того, были внесены изменения об областной закон, регламентирующий пассажирские перевозки. Инициатором поправок стал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В числе прочих, изменения в документ предполагают создание Плана транспортного обслуживания в регионе, в котором будет предусмотрено увеличение до 30% числа межмуниципальных рейсов с субсидируемыми тарифами. Отмечается, что настоящий момент число таких маршрутов в регионе составляет около 10%.