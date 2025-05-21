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ФССП анонсировала открытие общедоступного реестра алиментщиков

Общедоступный реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП с 25 мая.

Источник: © РИА Новости

С. ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Общедоступный реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП РФ с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ.

«Эффективным инструментом воздействия на должников по алиментам станет реестр должников по алиментным обязательствам, который заработает на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов с 25 мая», — сказал он.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.