ФССП анонсировала открытие общедоступного реестра алиментщиков

С. ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Общедоступный реестр алиментщиков заработает на сайте ФССП РФ с 25 мая, сообщил директор службы Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ.
«Эффективным инструментом воздействия на должников по алиментам станет реестр должников по алиментным обязательствам, который заработает на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов с 25 мая», — сказал он.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.