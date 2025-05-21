Супермай, суперконкурс, суперпризы от «МК в Самаре» в мае 2025 года

Ценный сорт, происходящий из Новой Зеландии. Цветки белые со слегка фиолетовым оттенком, тычинки тёмно-красные. Цветёт долго и обильно. Особенно хорош для выращивания на тёмном фоне, в больших контейнерах на балконах и террасах.