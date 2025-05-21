Супермай, суперконкурс, суперпризы от «МК в Самаре» в мае 2025 года

Редакция «МК в Самаре» объявляет розыгрыш призов «Зеленая среда» среди подписчиков в Telegram и Дзен.
Даты проведения: с 21 по 31 мая. Только для жителей Самары и Самарской области!
Вас ждут суперпризы!
Третье место:
Иллюстрированный справочник Алана Титчмарша «Тенелюбивые растения».
Твердый переплет, издательство «Петроглиф». Книга известного английского садовода содержит сведения о растениях, которые можно высаживать на затененных участках: луковичных, однолетниках и многолетниках, почвопокровных видах, лианах, декоративных кустарниках и деревьях.
Весь свой опыт, приобретенный за 40 лет занятий садоводством, автор этой книги вложил в серию практических руководств.
Второе место:
Саженец декоративного дерена красного 'Winter Beauty', объем горшка P9.
Характеристики:
Побеги летом: зеленовато-желтые, зимой: яркие оранжево-красные, с возрастом становятся тускло желтыми. Кора многолетних ветвей зеленовато-серая или серо-коричневая. В зимний период ветви выглядят двуцветными: в нижней части — желтые или палево-желтые, а вверху — красные.
Нетребователен к почве, хорошо переносит засуху и условия города. Место посадки: Солнце/Полутень. Почва: нетребователен. Полив: регулярный.
Отличается высокой теневыносливостью и зимостойкостью (до −34°С).
Высота взрослого растения до 1,5 м.
Первое место:
Элитный саженец клематиса сорта Snow Queen, произведённый питомником Мариянский (объём горшка 2 л).
Ценный сорт, происходящий из Новой Зеландии. Цветки белые со слегка фиолетовым оттенком, тычинки тёмно-красные. Цветёт долго и обильно. Особенно хорош для выращивания на тёмном фоне, в больших контейнерах на балконах и террасах.
Высота: 2 — 3 метра, размер цветов: 18−20 см. Период цветения: июнь-сентябрь. Зона морозостойкости (USDA): 4 (до −34°С).
Как принять участие в конкурсе?
Для участия необходимо выполнить три простых шага:
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Пригласите к участию в розыгрыше своих друзей!
Все участники, успешно выполнившие условия, получат шанс выиграть ценные призы! Победителей выберем случайным образом среди активных подписчиков.
Итоги конкурса будем подводить 1 июня. Вручение призов — в редакции «МК в Самаре».
Удачи вам и приятных сюрпризов!
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