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Данные алиментщиков будут находиться в доступе до погашения задолженности

ФССП: данные алиментщиков будут в открытом доступе до полного погашения долга.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Данные о неплательщиках алиментов в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Реестр алиментщиков заработает на официальном сайте ФССП с 25 мая.

«Данные о неплательщиках алиментов будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности», — сказал Аристов в кулуарах ПМЮФ.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.