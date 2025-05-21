Данные алиментщиков будут находиться в доступе до погашения задолженности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Данные о неплательщиках алиментов в реестре будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.