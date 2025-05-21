Последний звонок в Уфе прозвучит для 17,5 тысяч выпускников

В Уфе в этом году из школ выпустятся около 13 тысяч девятиклассников и 4,5 тысяч 11-классников. Для них 24 мая прозвучит последний звонок.
Утренние линейки состоятся в 125 школах для выпускников средней школы, тогда как в 116 учебных заведениях пройдут церемонии для старшеклассников.
Основные праздничные события развернутся в 14:00 на площади Ленина у фонтана «Часы», где состоится общегородское мероприятие. В программе — традиционный вальс выпускников в сопровождении духового оркестра, который исполнит популярные мелодии «Уфимские липы» и «Синий платочек», а также массовый танцевальный флешмоб под композицию «Время героев».
Новшеством этого года станет завершающая часть праздника на крыше торгово-развлекательного центра «Планета» в рамках проекта «Уфа, гуляем!». Начиная с 17:00, для выпускников выступят популярные интернет-персоны и музыкальные исполнители.
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