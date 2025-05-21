Ел мёд и пугал водителей: челябинцам рассказали, как медведь Малыш переезжал в зоопарк

Малыш размером с гору появился в медвежьей семье челябинского зоопарка три года назад. Тогда его решили забрать из придорожного кафе под Саткой (хозяева закрыли бизнес и решили передать своего питомца в руки профессионалов). Персона Малыша была окутана мифами, в которых, в основном, главенствовали эпитеты «несчастный», «брошенный», «голодающий», «погибающий», «обезвоженный». Но вместо истощённого и озлобленного зверя специалистов зоопарка встретил добродушный и жизнелюбивый гигант с весьма округлыми медвежьими формами и хитрыми глазами. Оно и понятно — просто так залезать в переноску мишка не собирался.
— Он заправски валял дурака, крутил швабру и наотрез отказывался заходить в транспортировочную клетку. Слегка поступиться принципами уговорила медведя внушительная емкость с мёдом, — рассказали в зоопарке.
Путешествовать Малыш тоже предпочёл нестандартно. Иногда доставая нос из медовой банки, он держал его по ветру: мишка категорически отказался закрывать окно в «переноске» фанерой, пугая особо впечатлительных водителей хулиганской улыбкой на всём пути до новой квартиры.
Улыбка, кстати, оказалась фирменная — никуда за три года не пропала. Сейчас Малыш — взрослый бурый медведь, который любит играть, купаться в бассейне, вкусно кушать, с наслаждением чесать спинку и лежать в красивых позах.
— А мы просто любим его. Поэтому сегодня без лишних высокопарных выражений хотим сказать, как же мы благодарны, что он, такой невероятный и немного сказочный, у нас есть, — отметили в зоопарке.
Напомним, осенью в зоопарке показали, как бурый медведь Малыш готовится к зимней спячке. Слишком много всего нужно было сделать, чтобы устроиться в берлоге с комфортом и забыть обо всех заботах. Малыш делал всё это с неповторимым очарованием.