Ел мёд и пугал водителей: челябинцам рассказали, как медведь Малыш переезжал в зоопарк

Малыш размером с гору появился в медвежьей семье челябинского зоопарка три года назад. Тогда его решили забрать из придорожного кафе под Саткой (хозяева закрыли бизнес и решили передать своего питомца в руки профессионалов). Персона Малыша была окутана мифами, в которых, в основном, главенствовали эпитеты «несчастный», «брошенный», «голодающий», «погибающий», «обезвоженный». Но вместо истощённого и озлобленного зверя специалистов зоопарка встретил добродушный и жизнелюбивый гигант с весьма округлыми медвежьими формами и хитрыми глазами. Оно и понятно — просто так залезать в переноску мишка не собирался.