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Лучше йогурты: в Крыму поддержали инициативу убрать алкоголь с витрин

В Крыму поддержали идею убрать с витрин магазинов алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму поддержали инициативу заместителя секретаря Общественной палаты России Владислава Гриба о запрете продажи алкогольной продукции в магазинах, аналогично тому, как это было сделано с табаком. Красочно оформленные бутылки привлекают внимание молодежи, что может способствовать возникновению у них желания попробовать алкоголь. Об этом в беседе с корреспондентом «Крымской газеты» заявила доктор медицинских наук, профессор и заместитель председателя комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам здравоохранения и социальной политики Наталья Резниченко.

«Считаю, что освободившиеся от алкоголя и энергетиков полки должны пополниться прекрасными крымскими натуральными соками или местной кисломолочной продукцией, например, йогуртами», — подчеркнула Резниченко.

Она также отметила важность создания тренда на обмен алкогольных напитков на полезные продукты в праздники, такие как Новый год и дни рождения.