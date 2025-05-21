Лучше йогурты: в Крыму поддержали инициативу убрать алкоголь с витрин

В Крыму поддержали инициативу заместителя секретаря Общественной палаты России Владислава Гриба о запрете продажи алкогольной продукции в магазинах, аналогично тому, как это было сделано с табаком. Красочно оформленные бутылки привлекают внимание молодежи, что может способствовать возникновению у них желания попробовать алкоголь. Об этом в беседе с корреспондентом «Крымской газеты» заявила доктор медицинских наук, профессор и заместитель председателя комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам здравоохранения и социальной политики Наталья Резниченко.