В горсовете предложили построить ещё один детский лагерь на побережье

Горсовет Калининграда предлагает мэрии задуматься над строительством ещё одного лагеря на балтийском побережье. Обсуждение вопроса состоялось во время заседания профильной комиссии городского совета депутатов в среду, 21 мая.
«Мы понимаем, что прирастаем населением, много детей, кто хочет попасть в лагеря. Не задумывались, чтобы построить ещё один лагерь на побережье? Мы заявку подадим», — поинтересовался депутат Олег Быков.
Председатель комитета по социальной политике Алексей Силанов ответил, что пока таких планов нет. Сейчас решается вопрос с расширением количества мест в действующих лагерях.
«Первоочередная задача — строительство корпуса в “Юности”. Пока обсуждаем возможность реализации этого проекта», — уточнил Силанов. После расширения число отдыхающих вырастет на 160 человек за смену.
Чиновник отметил, что количество мест в летних лагерях увеличивают ежегодно. Но порядок цифр не столь значительный, как хотелось бы.
Например, в этом году было подано 18 тысяч заявок, а оздоровиться смогут лишь 5 300 детей. Впрочем, некоторые родители подавались сразу на все смены.