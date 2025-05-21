Формат проведения последних звонков в Ростовской области пока не утвердили

В школах Ростовской области пока не утвердили формат проведения последних звонков. Об этом 21 мая сообщили в министерстве образования Дона.
— Вопрос о формате проведения праздника «Последний звонок» находится на согласовании. После принятия решения муниципалитеты, в ведомственном подчинении которых находятся школы, получат соответствующие рекомендации, — прокомментировали в министерстве.
Напомним, последние звонки в образовательных учреждения региона должны пройти 24 мая. Параллельно, в другие дни, будут проходить экзамены у выпускников девятых и одиннадцатых классов, в этот период будут усилены меры безопасности.
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