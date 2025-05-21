В Москве упростили установку дворовых шлагбаумов

«Раньше жильцы тратили много сил и времени, чтобы в их дворе появился шлагбаум: нужно было согласовать инициативу, оформить документы, собрать средства на его покупку и установку. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили проект, в рамках которого возьмем эту процедуру на себя, включая финансовые расходы. Жителям нужно будет только отправить заявку и проголосовать», — резюмировал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.