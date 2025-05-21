Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве упростили установку дворовых шлагбаумов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Жители Москвы могут делегировать специалистам процесс установки шлагбаумов во дворах, а не заниматься им самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столичного правительства.

Источник: Аргументы и факты

«[Теперь,] чтобы установить шлагбаум во дворе, нужно отправить заявку в “Московский паркинг”. Раньше жители самостоятельно занимались сложным и длительным процессом установки дворового шлагбаума. Теперь эту задачу можно передать городу. Для этого нужно подать обращение на едином транспортном портале», — значится в сообщении.

Отмечается, что затем работники проверят возможность установки шлагбаума во дворе и подготовят схему размещения. После рассмотрения заявки управляющая организация создаст опрос в «Электронном доме». Собственникам жилья нужно будет проголосовать «за» или «против» инициативы. Если большинство «за», то «Московский паркинг» самостоятельно согласует схему размещения с городскими структурами.

«Установка шлагбаума и его обслуживание в первый год будут бесплатными. Далее — ежемесячная оплата по утвержденному тарифу», — уточнили в мэрии.

Москвичи смогут управлять дворовыми шлагбаумами через приложения «Парковки России» и «Электронный дом».

«Раньше жильцы тратили много сил и времени, чтобы в их дворе появился шлагбаум: нужно было согласовать инициативу, оформить документы, собрать средства на его покупку и установку. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили проект, в рамках которого возьмем эту процедуру на себя, включая финансовые расходы. Жителям нужно будет только отправить заявку и проголосовать», — резюмировал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.