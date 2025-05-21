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РБК: Самарская область вошла в зону возможной засухи летом 2025 года

В Самарской области скоро наступит календарное лето.

В Самарской области скоро наступит календарное лето. Из-за аномально теплой погоды в апреле некоторые жители решили, что лето будет слишком жарким. Их опасения могут подтвердиться.

Ожидается, что дождей этим летом будет мало, а температура воздуха повысится на 2−3 градуса по сравнению со средней температурой. Из-за этого может наступить настоящая засуха. Об этом специалисты Яндекс.погоды рассказали изданию РБК.

Также, под угрозой находятся регионы в южной части страны. В Краснодарском крае и Ростовской области прогнозируют температурные рекорды.

Ну, а пока что над Самарой разносится ураганный ветер. 20 мая снесло много деревьев, а 21 мая над городом прошла легкая гроза.

Больше интересного уже в телеграм-канале «МК в Самаре».