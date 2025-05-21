В Петербурге дети мигрантов не смогли сдать экзамен для приема в школу

Всего было получено 14 заявок от родителей на сдачу такого экзамена. Однако до стадии тестирования дошли только два ребенка, которые в этом году идут в первый класс. У большинства остальных детей были проблемы с документами. В ряде случаев родители не имели права находиться на территории РФ.