В Петербурге дети мигрантов не смогли сдать экзамен для приема в школу

Всего было получено 14 заявок от родителей на сдачу такого экзамена. Однако до стадии тестирования дошли только два ребенка, которые в этом году идут в первый класс. У большинства остальных детей были проблемы с документами. В ряде случаев родители не имели права находиться на территории РФ.
Дети, не сдавшие экзамен, смогут снова пройти тестирование через три месяца. Это время можно использовать для того, чтобы подтянуть свои знания по русскому языку, подчеркнула Ирина Потехина.
Основной поток детей, которым предстоит тестирование по русскому перед поступлением в школу, ожидается в августе.
По словам вице-губернатора, у комитета по межнациональным отношениям Санкт-Петербурга есть практика использования грантов на обучающие программы. «Будем работать с ними вместе, я думаю, что это единственный способ помогать детям мигрантов каким-то образом пройти через фильтр», — отметила Потехина.
С 1 апреля 2025 года дети мигрантов обязаны сдавать тест на знание русского языка при поступлении в школу. Для этого надо получить как минимум оценку «удовлетворительно».