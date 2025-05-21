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Жителям Челябинской области рассказали, где и когда можно погулять на Сабантуе

В 2025 году на территории Челябинской области проведут более 20 мероприятий в честь башкирского и татарского праздника Сабантуй. Он посвящён окончанию весенних полевых работ. Где и когда жители смогут принять участие в гуляниях, рассказываем.

Источник: Pchela.News

График празднования Сабантуя в разных уголках Южного Урала составил Дом дружбы народов Челябинской области:

  • 30 мая — Агаповский район, посёлок Южный Магнитного сельского поселения;
  • 7 июня — Усть-Катавский район;
  • 7 июня — Миасс, сквер за Центром досуга «Строитель»:
  • 7 июня — Снежинск, детский Сабантуй в клубе «Дружба»;
  • 8 июня — Ашинский район, Миньяр, стадион «Труд»;
  • 12 июня — Нязепетровск, городская площадь;
  • 12 июня — Кунашакский район, село Кунашак, озеро Чебакуль;
  • 12 июня — Красноармейский район, село Миасское г. Каясан;
  • 14 июня — Верхний Уфалей, стадион «Никельщик»;
  • 14 июня — Нязепетровский округ, село Арасланово;
  • 14 июня — Кусинский район, село Каскиново;
  • 14 июня — Сатка, Каргинский парк
  • 14 июня — Златоустовский округ, посёлок Красная горка, горный парк им. П. Л. Бажова;
  • 21 июня — Челябинск, городской сабантуй, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина;
  • 28 июня — Магнитогорск, парк у Вечного огня за центральной городской ярмаркой;
  • 28 июня — Верхнеуфалейский округ, село Иткуль;
  • 28 июня — Катав-Ивановск;
  • 28 июня — Чебаркульский район, посёлок Бишкиль;
  • 28 июня — Нагайбакский район, село Фершампенуаз;
  • 29 июня — Троицк, ПКиО им. Н. Д. Томина;
  • 5 июля — Аргаяшский район, деревня Норкино, Областной Сабантуй.

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