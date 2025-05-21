Киркоров, Аллегрова и Басков выступят на «Новой волне» в Казани в августе

Конкурс «Новая волна» был основан композиторами Раймондом Паулсом и Игорем Крутым. С 2002 по 2014 годы конкурс проводился в Юрмале, с 2015 по 2019 год — в Сочи, с 2021 по 2024 год — в Сириусе. О том, что следующая «Новая волна» пройдет в Казани, стало известно в конце апреля. Для столицы Татарстана это будет первый опыт проведения данного международного конкурса.