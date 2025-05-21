Участников потасовки задержали в Ростове, составлены протоколы

В Ростове-на-Дону задержали участников потасовки. Об этом 21 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Конфликт произошел в ночь с 11 на 12 мая в парке имени Максима Горького. Инцидент во время патрулирования улиц и незамедлительно ликвидировали. Троих человек доставили в отдел для выяснения обстоятельств, — сообщили в донском главке МВД.
Добавим, в отношении задержанных были составлены административные протоколы (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).
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