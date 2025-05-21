Участников потасовки задержали в Ростове, составлены протоколы

— Конфликт произошел в ночь с 11 на 12 мая в парке имени Максима Горького. Инцидент во время патрулирования улиц и незамедлительно ликвидировали. Троих человек доставили в отдел для выяснения обстоятельств, — сообщили в донском главке МВД.