Пушкинский музей решил закрыть свой филиал в Калининграде

Как пояснила Малыгина, «это решение было связано с пересмотром стратегии развития ГМИИ им. А. С. Пушкина и созданием новой институции по работе с современным искусством на базе Пушкинского музея». В то же время, по ее словам, «все запланированные проекты филиалов будут реализованы до конца 2025 года».