В Заксобрании Иркутской области прошли дни Усть-Илимского муниципального округа

За последнее время здесь произошло несколько ключевых событий. Прежде всего, в прошлом году поселения объединились в муниципальный округ. А в этом в аэропорт Усть-Илимска стали летать самолеты, вмещающие до 50 пассажиров. Это существенно повлияло на мобильность жителей, пассажиропоток увеличился настолько, что за первые месяцы года услугой аваиперелета воспользовалось больше людей, чем за весь прошлый год. На совещании было отмечено, что на этом не стоит останавливаться, а дорабатывать инфраструктуру аэропорта, чтобы увеличить и вместимость прибывающих самолетов, и географию маршрутов.