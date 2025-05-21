В Заксобрании Иркутской области прошли дни Усть-Илимского муниципального округа

В Законодательном Собрании Иркутской области прошли Дни усть-илимского муниципального округа. Напомним, этот проект в областном парламенте было решено организовать по аналогии с днями субъектов в Совете Федерации РФ. Каждая территория будет иметь возможность представить парламентариям свои достижения, а так же рассказать о наиболее актуальных проблемах, требующих скорейшего решения. Усть-Илимский муниципальный округ стал вторым участником.
Уже стало традицией перед началом заседания проводить небольшое театрализованное представление в фойе Заксобрания. Представители творческих коллективов приветствовали депутатов. Кроме того, гости привезли небольшую выставку из работ воспитанников школ искусств и домов культуры, местные деликатесы. Всех угостили Иван-чаем.
В совещании, посвященном Усть-Илимскому муниципальному округу, участвовали мэр территории Яков Макаров и председатель думы Сергей Некрасов.
За последнее время здесь произошло несколько ключевых событий. Прежде всего, в прошлом году поселения объединились в муниципальный округ. А в этом в аэропорт Усть-Илимска стали летать самолеты, вмещающие до 50 пассажиров. Это существенно повлияло на мобильность жителей, пассажиропоток увеличился настолько, что за первые месяцы года услугой аваиперелета воспользовалось больше людей, чем за весь прошлый год. На совещании было отмечено, что на этом не стоит останавливаться, а дорабатывать инфраструктуру аэропорта, чтобы увеличить и вместимость прибывающих самолетов, и географию маршрутов.
Говоря о проблемных моментах, мэр округа упомянул о необходимости ремонта нескольких социальных учреждений, строительстве и ремонте дорог, развитии коммунальной инфраструктуры. В частности, требуется ремонт деревянному зданию школы в поселке Седаново. Учреждение уже стоит в плане и известно о выделении федерального финансирования, однако требуется поддержка и из областного бюджета. Необходимо больше внимания уделять дороге Братск-Усть-Илимск. Трасса приводится в порядок большими участками в течение нескольких лет, однако еще многие отрезки нуждаются в восстановлении. Кроме того, нужно привести в нормативное состояние дорогу Железнодорожный — Тубинский. В настоящий момент она щебеночная, в период распутицы по ней сложно проезжать легковым автомобилям, в том числе и экстренных служб.
Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Артем Лобков, представляющий в областном парламенте интересы жителей Усть-Илимского округа, заострил внимание на проблемах местных медучреждений. Очень нужен территории передвижной медицинский комплекс для проведения флюорографии и маммографии, поскольку многие поселения находятся довольно далеко от районной больницы. Особого внимания требует состояние врачебной амбулатории в поселке Эдучанка: поселение расположено на трассе Братск-Усть-Илимск и здесь нередко оказывают первую помощь пострадавшим в ДТП. Нуждаются в ремонте и здания левобережных детской и взрослых поликлиник в Усть-Илимске, к которым прикреплено население большинства поселков.
Эти и другие предложения войдут в постановление Законодательного Собрания по итогам Дней Усть-Илимского муниципального округа.
— Наша Иркутская область большая и разная, но во всех муниципальных образованиях должно быть комфортно жить. На этом строится работа губернатора и правительства, а вместе с ними и депутатов всех уровней, — подчеркнул спикер Заксобрания.