В Омске нашли «дикого» расклейщика объявлений

Специалисты департамента контроля омской мэрии нашли «дикого» расклейщика объявлений, который размещал во всех районах города анонсы выставки кошек. Нарушителя обнаружили в ходе рейда.
Информация о «диком» расклейщике рекламных объявлений появилась в Telegram-канале мэра города Сергея Шелеста. Градоначальник сообщил, что меры уже предприняты. С нарушителем провели профилактическую беседу, и он пообещал в ближайшее время самостоятельно ликвидировать все размещенные им рекламные объявления.
Кроме того, для борьбы с бумажной рекламой в городе установили специальные щиты для объявлений, они находятся в остановочных пунктах. Также власти сейчас ведут переговоры с представителями концертных агентств и учреждений культуры. Цель — упорядочить размещение афиш концертов и различных мероприятий в городе.
В администрации города напомнили омичам о том, что за несанкционированную расклейку бумажных объявлений может грозить штраф — от 2 тысяч рублей для физических лиц и до 40 тысяч рублей для юридических.