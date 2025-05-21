В Омске нашли «дикого» расклейщика объявлений

Кроме того, для борьбы с бумажной рекламой в городе установили специальные щиты для объявлений, они находятся в остановочных пунктах. Также власти сейчас ведут переговоры с представителями концертных агентств и учреждений культуры. Цель — упорядочить размещение афиш концертов и различных мероприятий в городе.