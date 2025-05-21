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Amazon начнет доставлять iPhone и другие гаджеты с помощью дронов

Посылки будут сбрасывать на землю с высоты четыре метра.

Источник: Freepik

Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании Amazon использовать дроны Prime Air для доставки устройств с литийионными аккумуляторами. Это значит, что Amazon сможет доставлять по воздуху iPhone, AirPods и другую технику. Об этом сообщает The Verge.

Представители компании заявили, что теперь доставка станет быстрее: получить посылку можно будет всего за час, если покупатель находится в одной из зон доставки. До сих пор доставка дронами была возможна только в Колледж-Стейшне штата Техас и районе Уест-Вэлли штата Аризона.

В компании заявили, что весь процесс доставки будет усовершенствован. Теперь клиенты будут заранее знать предполагаемое время прибытия дрона с точностью до пяти минут, а для получения больше не нужно будет выходить из дома и класть на землю устройство с QR-кодом.

Более того, клиенту теперь не нужно будет указывать адрес для каждой доставки. Будет достаточно лишь один раз выбрать точку получения на аэрофотоснимке своего участка. В дальнейшем система будет использовать это же место по умолчанию. Посылка сбрасывается с высоты около четыре метров, поэтому компания рекомендует увести детей и животных со двора на время доставки.

Для перевозки используются дроны модели MK30. Они рассчитаны на грузы весом до 2,3 килограмма, летают дальше прежних моделей и могут работать даже при небольшом дожде — раньше компания доставляла посылки только при благоприятной погоде.