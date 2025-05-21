Amazon начнет доставлять iPhone и другие гаджеты с помощью дронов

Более того, клиенту теперь не нужно будет указывать адрес для каждой доставки. Будет достаточно лишь один раз выбрать точку получения на аэрофотоснимке своего участка. В дальнейшем система будет использовать это же место по умолчанию. Посылка сбрасывается с высоты около четыре метров, поэтому компания рекомендует увести детей и животных со двора на время доставки.