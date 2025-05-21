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Школы и детсады переведут на дистант из-за масштабного отключения воды в Воронеже

В Воронеже завтра, 22 мая, несколько школ переведут на дистанционный формат обучения из-за масштабного отключения водоснабжения в Центральном и Коминтерновском районах города. Ограничения, напомним, связаны с плановыми работами на сетях водоснабжения.

Источник: Reuters

В зону отключения водоснабжения попадают СОШ № 9 и № 11, лицей № 7, а также гимназия имени Басова и Дом детей и юношества. В СОШ № 28 в четверг будут проходить экзамены, необходимый запас воды имеется.

Детские сады № 13, № 17, № 18, № 65 и № 90, которые также попадают в зону отключения, будут завтра в течение дня работать в формате дежурных групп. Остальные образовательные учреждения продолжат работу в привычном формате. Из-за завтрашних работ по замене запорной арматуры и пожарного гидранта в Советском переулке, 8/1 жители сотен домов, а также ряд социальных учреждений (в том числе школы, детсады и больницы), расположенные на территории двух районов города, останутся без воды на целый день. Работы планируют провести в период с 10.00 до 18.00.

«Новое оборудование сведет к минимуму вероятность протеканий, а также решит возможные проблемы с пониженным давлением в домах», — обещают в «РВК-Воронеж».

Полный список адресов, где 22 мая не будет воды, можно посмотреть здесь.