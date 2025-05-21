Центр Новосибирска перекроют из-за Крестного хода 25 мая

В центре Новосибирска 25 мая введут временные ограничения движения из-за проведения Крестного хода. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
С 7.00 до 12.00 прекращается движение:
— по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя.
С 12.00 до 13.00:
— по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Крылова;
— по ул. Гоголя на участке от площади Лунинцев до ул. Мичурина.
С 12.00 до 14.00:
— по Красному проспекту на участке от ул. Писарева до ул. Свердлова;
— по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
— по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
— по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
— по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;
— по ул. Орджоникидзе от ул. Мичурина до Вокзальной магистрали;
— по Вокзальной магистрали от ул. Орджоникидзе до проспекта Димитрова;
— по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
— по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;
— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
— по ул. Октябрьской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;
— по ул. Коммунистической на участке от ул. Серебрениковской до ул. Советской;
— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова.
Также с 12.00 до 14.00 ограничивается движение транспортных средств по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход с обеспечением объезда.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Первомайском и Октябрьском районах Новосибирска ввели ограничения движения. Изменения связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассах.