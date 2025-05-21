«Начисление зарплаты, взыскания, оформление трудовых отношений». Профсоюзы Беларуси открыли бесплатный номер консультации по трудовым отношениям

Федерация профсоюзов Беларуси в своем телеграм-канале сообщила про открытие бесплатного телефонного номера (8−801−100−1111), позвонив по которому можно будет получить квалифицированные консультации по вопросам трудовых отношений.
«В ФПБ начал работу Межотраслевой мониторинговый центр. Его главная задача — своевременная и предметная помощь работникам по всем вопросам, связанным с трудовыми отношениями», — говорится в сообщении.
Как поясняется, вопросы могут касаться самых разных аспектов: начисления зарплаты, правомерности применения дисциплинарного взыскания, правильности оформления трудовых отношений, получения производственных травм и пр.
«Ни одно обращение не останется без внимания — полное сопровождение и контроль за разрешением ситуаций», — констатируют в ФПБ.
Звони бесплатные для абонентов «Белтелекома», а также всех трех белорусских мобильных операторов.
Что касается графика работы мониторингового центра, то он такой: будние дни с 8−30 до 17−30, пятница — с 8−30 до 16−15.
Ранее мы писали о том, что уже с 26 июня из Минска можно будет добраться автобусом в Сочи (сколько стоит поездка и сколько времени в пути — обо всем этом вот тут).