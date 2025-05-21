24 мая закроют движение на Петровской набережной в Воронеже

с 20:00 пятницы, 23 мая, до 16:00 субботы, 24 мая, автолюбителям нельзя будет парковаться и останавливаться на улице Софьи Перовской и на участке Петровской набережной от Чернавского моста до улицы Большой Стрелецкой.