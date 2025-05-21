Для омских девятиклассников стартовал основной период ОГЭ

Следом за ними, 23 мая, выпускные экзамены начнут сдавать одиннадцатиклассники.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минобра, в первый день 648 учащихся сдавали ОГЭ по иностранным языкам. Экзамены прошли в 37 пунктах, один из которых был организован на дому.
Для получения аттестата девятиклассникам необходимо успешно пройти испытания по двум обязательным предметам — русскому языку и математике, а также по двум дисциплинам на выбор. В этом году самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, география, информатика и биология.
Министр образования Омской области Ольга Степанова обратилась к выпускникам и их родителям в начале экзаменационной кампании.
«Уважаемые родители, поддержите своих детей, настройте на позитив, вселите уверенность. А вы, ребята, верьте в свои силы, не забывайте, что экзамен — это всего лишь этап. Перед вами открыты все дороги, впереди новые достижения и интересный путь в профессию», — сказала министр.
Ольга Степанова также подчеркнула, что в регионе созданы все условия для комфортного и спокойного проведения ГИА.