Для омских девятиклассников стартовал основной период ОГЭ

«Уважаемые родители, поддержите своих детей, настройте на позитив, вселите уверенность. А вы, ребята, верьте в свои силы, не забывайте, что экзамен — это всего лишь этап. Перед вами открыты все дороги, впереди новые достижения и интересный путь в профессию», — сказала министр.