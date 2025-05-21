Забил комнаты мусором до потолка: В Ростове выселили жильца, который превратил квартиру в свалку

История произошла в доме на улице 2-й Краснодарской. После смерти бабушки ее внук стал таскать в квартиру хлам и завел свору собак. Соседи страдали от лая и зловония, но на просьбы соблюдать тишину и порядок мужчина не реагировал. Масштаб бедствия жильцы оценили во время пожара, который случился в квартире собачника 31 декабря. Почувствовав запах гари, они вызвали пожарных. Когда хозяин открыл им дверь, соседи увидели, что квартира почти до потолка завалена мусором, повсюду ползают тараканы.