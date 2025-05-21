Забил комнаты мусором до потолка: В Ростове выселили жильца, который превратил квартиру в свалку

В Ростове по решению суда из квартиры выселили 34-летнего мужчину, который превратил жилище в свалку. Соседи жаловались, что он забил комнаты мусором до потолка и держал здесь несколько собак.
История произошла в доме на улице 2-й Краснодарской. После смерти бабушки ее внук стал таскать в квартиру хлам и завел свору собак. Соседи страдали от лая и зловония, но на просьбы соблюдать тишину и порядок мужчина не реагировал. Масштаб бедствия жильцы оценили во время пожара, который случился в квартире собачника 31 декабря. Почувствовав запах гари, они вызвали пожарных. Когда хозяин открыл им дверь, соседи увидели, что квартира почти до потолка завалена мусором, повсюду ползают тараканы.
— Сам пожар случился из-за кастрюли на плите — пригорели кости для собак, — рассказывали соседи.
Примечательно, что собственником захламленного жилья был другой человек — сводный брат барахольщика. Он разрешил родственнику остаться в квартире, не подозревая, чем это обернется. Мужчину завалили коллективными жалобами соседи и председатель ЖСК. Ростовчанин пытался образумить сводного брата — не вышло.
Пришлось подавать в суд иск о выселении. В нем говорилось, что «квартирант» регулярно и грубо нарушает санитарные и гигиенические нормы, а также права и законные интересы жильцов дома. Кроме того, не оплачивает коммунальные услуги и уже накопил долг в 50 тысяч рублей. Сам барахольщик в суд не явился, но в отзыве на иск обещал погасить задолженность.
— Суд удовлетворил исковые требования ростовчанина и постановил выселить его родственника из квартиры. Но решающую роль в деле сыграл тот факт, что она принадлежала истцу на праве собственности. А вот лишить жилья законного владельца практически невозможно: ни скандалистов, ни маргиналов, ни пьяниц… Даже если они регулярно устраивают пожар. По крайне мере, я о таких случаях не слышал. Право частной собственности священно и охраняется законом, — прокомментировал ростовский юрист Андрей Евгеньевич Литвинов.