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В Перми жена участника СВО добилась назначения пособия на детей

Она пожаловалась на социальный фонд в прокуратуру.

Жена участника специальной военной операции из Перми добилась назначения пособия на детей, сообщает прокуратура Пермского края.

Ситуация произошла в Орджоникидзевском районе краевой столицы. Супруга участника СВО, который отправился на службу по контракту, обратилась в надзорный орган с жалобой на отказ в выдаче пособий. Женщина обратилась в ОСФР региона, чтобы ей назначили ежемесячные выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей.

Районная прокуратура начала проверку по факту обращения. Как удалось установить ведомству, отказ женщина получила незаконно.

«Прокурор в интересах заявителя направил исковое заявление в суд с требованием возложить обязанности на ОСФР по Пермскому краю назначить ежемесячное пособие. Решением суда исковые требования удовлетворены», — рассказывает краевая прокуратура.

Когда решение инстанции вступит в силу, ведомство проконтролирует процесс его исполнения.