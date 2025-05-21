В Перми жена участника СВО добилась назначения пособия на детей

Жена участника специальной военной операции из Перми добилась назначения пособия на детей, сообщает прокуратура Пермского края.
Ситуация произошла в Орджоникидзевском районе краевой столицы. Супруга участника СВО, который отправился на службу по контракту, обратилась в надзорный орган с жалобой на отказ в выдаче пособий. Женщина обратилась в ОСФР региона, чтобы ей назначили ежемесячные выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей.
Районная прокуратура начала проверку по факту обращения. Как удалось установить ведомству, отказ женщина получила незаконно.
«Прокурор в интересах заявителя направил исковое заявление в суд с требованием возложить обязанности на ОСФР по Пермскому краю назначить ежемесячное пособие. Решением суда исковые требования удовлетворены», — рассказывает краевая прокуратура.
Когда решение инстанции вступит в силу, ведомство проконтролирует процесс его исполнения.