В Перми жена участника СВО добилась назначения пособия на детей

Ситуация произошла в Орджоникидзевском районе краевой столицы. Супруга участника СВО, который отправился на службу по контракту, обратилась в надзорный орган с жалобой на отказ в выдаче пособий. Женщина обратилась в ОСФР региона, чтобы ей назначили ежемесячные выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей.