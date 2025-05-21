В Самаре продолжает работу летний кинотеатр под открытым небом «Филин»

На набережной Волги у скульптуры «Ладья» работает бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин». Он начал показы с мая и будет работать до 14 сентября. Площадка уже привлекла внимание жителей и гостей города. Расписание обновляется еженедельно.