В Самаре продолжает работу летний кинотеатр под открытым небом «Филин»

На набережной Волги у скульптуры «Ладья» работает бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин». Он начал показы с мая и будет работать до 14 сентября. Площадка уже привлекла внимание жителей и гостей города. Расписание обновляется еженедельно.
Программа на текущую неделю:
22 мая (четверг):
18:00−18:25 — Самара. Волга. Пляж (документальный, 2016, 0+);18:30−20:15 — Волга-Волга (1938, 0+);20:25−22:15 — Путь реки (документальный, 2023, 0+).
23 мая (пятница):
17:30−18:10 — Писательская рота (документальный, 2017), показ в рамках XIV Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет» (12+);18:20−19:50 — Иван Васильевич меняет профессию (1973, 6+);20:00−22:20 — Т-34 (2019, 12+).
24 мая (суббота):
17:00−17:55 — Мультфильмы (0+): Василиса Микулишна (1975), Детство Ратибора (1973), Добрыня Никитич (1965);18:00−18:45 — Первопечатник Иван Федоров (1941, 12+);18:50−19:50 — Нахаленок (1961, 0+);20:00−21:55 — 1+1 (2011, 18+).
25 мая (воскресенье):
16:30−17:00 — Мультфильмы (0+): Ореховый прутик (1955), Сестрица Аленушка и братец Иванушка (1953);17:10−18:40 — Суворовец 1944 (2024, 6+);18:50−20:20 — Иван Семенов. Школьный переполох (2022, 6+);20:30−22:25 — Я делаю шаг (2023, 6+).
Вход на все показы свободный.
Ранее мы писали, что 22 мая музей имени Алабина проведет пешеходную экскурсию «Расскажите мне легенду» (6+) по историческому центру города.
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