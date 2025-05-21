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Новые правила въезда в Россию: как подать заявку на электронное разрешение и получить QR-код

С 30 июня 2025 года в России вводят новые правила въезда в страну для иностранцев. Теперь для пересечения границы потребуется специальный QR-код, который нужно будет получить заранее и предъявить на пункте пропуска. Граждан каких стран коснутся нововведения, как получить электронное разрешение на въезд и в какие сроки его нужно оформить — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

С 30 июня 2025 года в России вводят новые правила въезда в страну для иностранцев. Теперь для пересечения границы потребуется специальный QR-код, который нужно будет получить заранее и предъявить на пункте пропуска. Граждан каких стран коснутся нововведения, как получить электронное разрешение на въезд и в какие сроки его нужно оформить — в материале «Газеты.Ru».

Правила въезда в РФ с 30 июня 2025 года: что изменится.

С 30 июня 2025 года въезжающие в Россию по безвизовому режиму иностранные граждане будут обязаны пройти цифровую регистрацию как минимум за 72 часа до прибытия. Это нужно будет сделать в приложении «Госуслуги RuID». В экстренных случаях (например, при болезни или смерти близкого родственника) разрешается подать заявление в более короткий срок — за четыре часа до прибытия.

После подачи заявки в приложении сформируется специальный QR-код, который станет обязательным для предъявления при въезде на территорию России.

Новые правила въезда коснутся граждан Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и других государств, с которыми Россия заключила соглашения о безвизовом режиме.

Чтобы правильно сформировался код, иностранцам необходимо заполнить данные о себе в личном кабинете приложения «Госуслуги RuID», загрузить фотографию и указать срок пребывания в стране. Также с 30 июня во всех пограничных пунктах России будут ~собирать биометрические данные~: фото и отпечатки пальцев. Эта практика уже распространена в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на КПП «Маштаково» в Оренбургской области.

Если с момента подачи заявления о въезде прошло 90 дней, а иностранец так и не въехал в Россию, то получать QR-код нужно заново.

Как оформить QR-кода для въезда в РФ: пошаговая инструкция.

* Зарегистрируйтесь в приложении «Госуслуги RuID» (оно появится в магазинах мобильных приложений ближе к 30 июня).

* Заполните личный профиль, укажите свои данные и загрузите фотографию.
* Заполните электронную заявку на въезд, укажите цель и срок пребывания в России. Это нужно сделать не позже, чем за трое суток до предполагаемой даты въезда.
* Дождитесь, пока сформируется QR-код и на всякий случай сделайте снимок экрана. На пограничном пункте могут быть проблемы с интернетом.
* Предъявите на границе QR-код и паспорт (или другой разрешенный документ, удостоверяющий личность).
* Пройдите биометрические процедуры на въезде: вас попросят сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев.

Что такое «Госуслуги RuID».

Приложение «Госуслуги RuID» начали разрабатывать в 2024 году как инструмент для контроля миграции. Позже из него решили сделать некий аналог российского портала «Госуслуг» для иностранцев.

Пользователи приложения смогут онлайн сообщить в МВД о визите в Россию, оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) или российскую SIM-карту. В будущем функционал планируется расширять. Предполагается, что через платформу можно будет оформить разрешение на работу, сообщить о трудоустройстве или продлить срок пребывания в России.

«Госуслуги RuID» будут синхронизироваться с базами МВД и ФСБ России. Власти через него смогут вести учет прибывших в Россию иностранцев, особенно трудовых мигрантов. По плану, новое приложение должно снизить нагрузку на пограничные пункты, упростить документооборот и помочь выявить нелегальных мигрантов.

Программа призвана сделать более прозрачной ситуацию со въездом в РФ. Сегодня нередки ситуации, когда иностранец узнает о запрете на въезд только на пограничном контроле. Через «Госуслуги RuID» статус можно будет проверить заранее.

Кому не нужен QR-код: исключения из новых правил.

Новая система с QR-кодом не затронет несколько категорий иностранцев, въезжающих в Россию в безвизовом режиме. Среди них:

* граждане Белоруссии;

* дипломатические работники и члены их семей, а также главы диппредставительств и их родственники;
* дети до 6 лет.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет заявление подают родители или опекуны. При этом у подающего уже должно быть действующее разрешение на въезд в Россию.

Также оформлять QR-код ~не нужно тем, кто въезжает в страну по визе, с разрешением на временное проживание или с видом на жительство~.

Возможные причины отказа во въезде.

Прохождение регистрации в приложении и получение QR-кода не дает 100%-ной гарантии на въезд в Россию. Финальное решение примут сотрудники погранслужбы на пропускном пункте. Если вы не подавали предварительную электронную заявку через «Госуслуги RuID» и не получили QR-код, вас в страну не пустят. Равно как и при получении отказа во въезде через приложение.

Также во въезде могут отказать в случае несовпадения биометрических данных.

Если иностранный гражданин состоит в реестре контролируемых лиц или уличен в грубых нарушениях общественного порядка, то в Россию его не пустят.

С 2025 года изменились и правила пребывания: с 1 января иностранцы без визы могут находиться в России ~не более 90 дней в течение календарного года~ (ранее они могли пребывать в стране 90 дней за 180 суток).