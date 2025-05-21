Новые правила въезда в Россию: как подать заявку на электронное разрешение и получить QR-код

С 30 июня 2025 года въезжающие в Россию по безвизовому режиму иностранные граждане будут обязаны пройти цифровую регистрацию как минимум за 72 часа до прибытия. Это нужно будет сделать в приложении «Госуслуги RuID». В экстренных случаях (например, при болезни или смерти близкого родственника) разрешается подать заявление в более короткий срок — за четыре часа до прибытия.