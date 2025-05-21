В Морозовске проезд в автобусах подорожает до 50 рублей

С 1 июля 2025 года в Морозовске Ростовской области изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом предупреждают власти.
— Пассажиры будут платить 50 рублей, — говорится в сообщении.
Тариф на городских автобусах изменил перевозчик — ООО «Цимлянскагропромтранс». Перед этим было направлено уведомление в администрацию. Плату скорректировали в связи с подорожанием ГСМ и затратами на производство.
Напомним, ранее о повышении стоимости проезда также заговорили в Таганроге.
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