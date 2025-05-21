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Эндокринолог Михайлова рассказала самарцам о первых признаках диабета у детей

Главный внештатный детский эндокринолог регионального минздрава Евгения Михайлова поделилась с самарцами признаками диабета у детей.

Главный внештатный детский эндокринолог регионального минздрава Евгения Михайлова поделилась с самарцами признаками диабета у детей.

Прежде всего она назвала факторы риска, которые могут спровоцировать диабет:

— Наследственность;

— Предрасположенность к аутоимунным болезням;

— Ожирение или лишний вес;

— предиабет.

Самые явные признаками развития диабета 1 типа — сильная жажда и частое мочеиспускание. По словам Михайловой, дети в таком состоянии могут пить больше двух литров воды в сутки.

Помимо этого, врач отмечает снижение веса, плохое самочувствие и повышенная утомляемость.

При таких симптомах нужно срочно сдать кровь на сахар и провести осмотр у врача.

Михайлова подчеркивает, что при лечении на ранней стадии жизнь ребенка сильно не поменяется.

Больше полезных новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».