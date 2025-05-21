Эндокринолог Михайлова рассказала самарцам о первых признаках диабета у детей

Главный внештатный детский эндокринолог регионального минздрава Евгения Михайлова поделилась с самарцами признаками диабета у детей.
Прежде всего она назвала факторы риска, которые могут спровоцировать диабет:
— Наследственность;
— Предрасположенность к аутоимунным болезням;
— Ожирение или лишний вес;
— предиабет.
Самые явные признаками развития диабета 1 типа — сильная жажда и частое мочеиспускание. По словам Михайловой, дети в таком состоянии могут пить больше двух литров воды в сутки.
Помимо этого, врач отмечает снижение веса, плохое самочувствие и повышенная утомляемость.
При таких симптомах нужно срочно сдать кровь на сахар и провести осмотр у врача.
Михайлова подчеркивает, что при лечении на ранней стадии жизнь ребенка сильно не поменяется.
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