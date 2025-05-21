Списание долгов по кредитам участникам СВО: кто имеет право и алгоритм действий в 2025 году

В прошлом году был издан закон № 391-ФЗ: появилась статья 2.1, позволяющая контрактникам и их близким списать до 10 млн рублей из просроченных займов. Также был изменен расчет времени приостановки исполнения обязательств по кредитам. Прежде его рассчитывали по сроку службы с дополнительными 30 днями, сейчас же суммируют уже 180 дней.