Списание долгов по кредитам участникам СВО: кто имеет право и алгоритм действий в 2025 году

Расскажем, как работает механизм списания долгов и кредитов участникам СВО и их родственникам. Кто может обратиться за списанием, какие документы нужно собрать и как правильно подать заявление.
Что такое списание долгов и кредитов участникам СВО
Государственная мера списания кредитов участникам СВО разработана в целях поддержки защищающих Россию бойцов и их семей. Эта финансовая помощь оказывается с 2022 года.
Суть списания займов для военных с СВО сведена к прекращению долговых обязательств, если участники боевых действий погибли или стали инвалидами I группы. Контракт с Минобороны РФ при этом должен быть заключен с декабря 2024 и на период от 12 месяцев.
Законодательная база и последние изменения
В прошлом году правительство дополнило законодательную базу. Списать задолженности бойцам СВО могут в ситуациях, предусмотренных законопроектом № 377-ФЗ. В него не раз вносили изменения, поскольку правила списания кредитов корректировались.
В прошлом году был издан закон № 391-ФЗ: появилась статья 2.1, позволяющая контрактникам и их близким списать до 10 млн рублей из просроченных займов. Также был изменен расчет времени приостановки исполнения обязательств по кредитам. Прежде его рассчитывали по сроку службы с дополнительными 30 днями, сейчас же суммируют уже 180 дней.
Также бойцы СВО и их родные вправе получить кредитные каникулы. По закону № 72-ФЗ предусмотрено освобождение бойцов СВО от выплаты процентов во время действующих кредитных каникул и в дальнейшем.
В каких случаях происходит списание долгов
Списать кредиты и задолженности можно, если процесс взыскания был начат до декабря 2024 года. При нескольких оформленных кредитах совокупная сумма списания может достигать 10 млн рублей.
Кому положено списание долгов по кредитам
По закону № 377-ФЗ, контракт заключают мобилизованные лица, гражданские и военные по призыву. Супруги контрактников, которые несут воинскую службу, также имеют право списать займы. Новая льгота доступна и сотрудникам погранслужбы ФСБ, которые обеспечивают проведение СВО, и их родным. На курсантов эти новшества не распространяются.
Участники СВО по контракту
Списать займы могут мобилизованные, призванные военные и бойцы, заключившие контракт на период от года с декабря 2024 года.
Под льготу попадают также военные полицейские, росгрвардейцы, сотрудники МВД на территории СВО и сотрудники ФСБ на примыкающих к территории боев участках.
Добровольцы
По кредитам исполнительные производства будут прекращены, если доброволец заключил годовой контракт с декабря 2024 года.
Родственники и члены семей участников СВО (жены, родители, дети)
К членам семей бойцов СВО относят: супругов, не достигших 18-летия детей и детей до 23-х лет на очном обучении, а также совершеннолетних детей-инвалидов и иждивенцев. Все они могут освободиться от долгов.
Льгота распространена и на созаемщиков участников СВО — кроме вышеперечисленных лиц это могут быть родители, усыновители и совершеннолетние дети.
Условия и порядок списания кредитов для участников СВО и членов их семей
Чтобы воспользоваться льготой, важно соблюсти два условия. Процесс взыскания долга должен начаться до декабря 2024 года, так же как и контракт должен быть заключен с 1 декабря того же года и минимум на 12 месяцев.
Какие документы нужны.
Для списания займов бойцам и их семьям придется подтвердить свое право на получение льготы. Необходимо собрать следующие документы:
- кредитный договор;
- заключение врачебной комиссии об инвалидности бойца СВО;
- документы, подтверждающие гибель, а также статус бойца СВО;
- судебный акт, объявляющий бойца погибшим;
- свидетельство о браке;
- выписка на ребенка из регистра инвалидов;
- паспорта и свидетельства о рождении детей;
- документы, подтверждающие очную форму обучения ребенка.
Право прекратить обязательства по займам не возникает в случае с пропавшими без вести. Семье через суд необходимо признать участника СВО умершим и направить кредитору судебный акт.
Инвалиды I группы могут самостоятельно подать в банк заявление. Им придется доказать взаимосвязь между службой на СВО и полученными травмами. Этот факт установит комиссия или медэкспертиза.
Пошаговая инструкция: как подать заявление
Краткая пошаговая инструкция по подаче заявления выглядит следующим образом.
1. Соберите необходимые документы. Это: копия паспорта, копия контракта, заключенного с 2024 года, свидетельство о браке (по необходимости), заявление по вопросу прекращения исполнительного производства.
2. До конца 2025 года обратитесь в банк с заявлением и приложите все необходимые документы. Ответ придет в течение 15 дней.
3. Заниматься списанием долгов уполномочены судебные приставы из ФССП. Они часто дежурят в пунктах для контрактников и они же могут принять заявление. Поможет в приостановке исполнительного производства и портал Госуслуг.
В какие банки можно обращаться
Банки списывают кредиты участникам боев с инвалидностью I группы и бойцам СВО по факту гибели. Их список выглядит так:
Особенности списания долгов по кредитам участникам СВО в 2025 году
Участники СВО получили право на списание кредитных долгов до 10 млн рублей. Меры поддержки включают и кредитные каникулы.
Что изменилось в 2025 году
Зимой прошлого года законом № 391-ФЗ дополнили закон № 377-ФЗ. Он позволяет участникам СВО аннулировать займы в совокупной сумме до 10 млн рублей. Этой льготой имеют право воспользоваться и жены бойцов.
К сроку воинской службы добавили 180 дней на приостановку исполнения обязательств по кредитам. Под льготу попадают те бойцы, кто ушел в зону СВО по контракту уже после начала декабря 2024 года и на период от года.
Список региональных и федеральных программ
На текущий момент в силе закон № 391-ФЗ, расширяющий гарантии для бойцов СВО и их близких. Он дополняет введенный двумя годами ранее законопроект № 377-ФЗ о кредитных обязательствах бойцов СВО. Какие-либо региональные программы не предусмотрены.
Что делать, если банк отказывает в списании долга по кредиту участнику СВО
Если банк отказывает в списании долга, бойцу СВО следует обратиться в Центробанк или суд для защиты своих прав. Также можно получить бесплатную юридическую помощь через государственные или ветеранские организации.
Куда жаловаться
При отказе списать долги бойцу СВО следует подать жалобу в прокуратуру, Центробанк или уполномоченному по потребительским правам в сфере финансовых услуг. Либо же обжаловать решение банка в суде.
Правовая помощь для участников СВО
В решении вопроса с аннулированием долгов может помочь адвокат. На всех этапах процесса он предоставит правовую поддержку и разъяснит обязанности. Участники СВО и их близкие вправе рассчитывать на бесплатную помощь юристов.
Вопросами правовой поддержки занимаются Ассоциация юристов РФ и управления Минюста, госфонд «Защитники Отечества», специалисты от государства и юридические бюро.
Кроме того, Ассоциация юристов РФ запустила «Правовую поддержку СВО». Центры помощи на безвозмездной основе поддерживают бойцов в 13 субъектах страны.
Часто задаваемые вопросы
Разберем самые частые вопросы по теме.
Можно ли списать долг по кредитной карте?
Можно, как и автокредит, потребительский и ипотечный кредиты, микрозайм и долги по займу.
Есть ли сроки подачи на списание?
Заявление необходимо подать до конца 2025 года.
Можно ли списать долг погибшего участника СВО?
Если боец СВО признан погибшим, его задолженность обязаны списать по действующему законодательству.