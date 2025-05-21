Врачи СамГМУ оказали срочную помощь пассажирке на рейсе в Турцию

Врачи-анестезиологи-реаниматологи Клиник Самарского государственного медицинского университета Андрей Клевачев и Фидан Клевачева оказали неотложную медицинскую помощь пассажирке рейса в Анталью, у которой на борту самолета резко ухудшилось самочувствие.
Женщина, летевшая отдыхать, пожаловалась на головную боль, слабость и затруднённое дыхание. Было отмечено высокое артериальное давление и замедленный пульс. Врачи использовали аптечку экипажа, снабдив пациентку кислородом и подобрав лекарственные препараты.
По прибытию в Турцию женщина обратилась в клинику, где ее состояние было признано удовлетворительным. Впоследствии она выразила благодарность медикам за оказание своевременной помощи.
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