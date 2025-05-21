У омских спасателей прошли масштабные учения

Параллельно помогли и жильцу из соседнего подъезда — его вывели из горящего здания в специальном огнеупорном «коконе».. Как итог — все спасены, а пожар оперативно потушен. Добавим, такие тренировки у сотрудников МЧС проходят регулярно, чтобы спасатели могли отрабатывать необходимые навыки.