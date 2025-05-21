У омских спасателей прошли масштабные учения

Сегодня, 21 мая, в Центральном округе Омска прошли учения сотрудников МЧС России по Омской области. По легенде, в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание. Огонь вспыхнул на крыше, быстро распространился, и все жильцы оказались под угрозой.
Фото: ГУ МЧС по Омской области.
Первый навык, который отрабатывали спасатели, — быстрое реагирование. Эвакуировать людей стали незамедлительно. Однако двое жильцов, по сценарию учений, выйти из здания не смогли. С этим заданием огнеборцы быстро справились: пожарные расчеты установили трехколенную лестницу и эвакуировали мужчину с балкона.
Фото: ГУ МЧС по Омской области.
Параллельно помогли и жильцу из соседнего подъезда — его вывели из горящего здания в специальном огнеупорном «коконе».. Как итог — все спасены, а пожар оперативно потушен. Добавим, такие тренировки у сотрудников МЧС проходят регулярно, чтобы спасатели могли отрабатывать необходимые навыки.