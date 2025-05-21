В семействе грифов пополнение: в казанском зооботсаду вылупился птенец редкого белоголового сипа

В казанском зооботсаду вылупился птенец редкого белоголового сипа. Малыш появился благодаря искусственной инкубации и заботы о нем сотрудников зоопарка. Для полноценного развития птенца подселили к паре черных грифов Борису и Гиви.
Работники обнаружили яйцо в вольере хищных птиц еще в марте и забрали его на искусственную инкубацию, оставив в гнезде муляж. В течение двух месяцев сотрудники тщательно отслеживали температуру и влажность в инкубаторе, создавая все условия для вылупления птенца.
Благодаря непрерывной работе сотрудников, птенец появился на свет 8 мая, сообщили в пресс-службе зооботсада.
После вылупления за птенчиком тщательно следили сотрудники зооботсада. Они кормили малыша мышами и крысами с добавлением витаминов и минералов. Спустя некоторое время птенчика следовало вернуть к родителям. Однако был риск, что мама не примет его, поэтому сипенка подселили к паре черных грифов — Борису и Гиви. Они сразу приняли птенца и стали круглосуточно, чередуясь, опекать, кормить и защищать его.
Ранее сообщалось, что на исторической территории казанского зооботсада родился детеныш редкого вида кошачьих лемуров. Накануне в телеграм-канале зооботсада завершился конкурс на подбор имени для детеныша лемура, теперь нового малыша семейства зовут — Максим.