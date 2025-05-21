В семействе грифов пополнение: в казанском зооботсаду вылупился птенец редкого белоголового сипа

После вылупления за птенчиком тщательно следили сотрудники зооботсада. Они кормили малыша мышами и крысами с добавлением витаминов и минералов. Спустя некоторое время птенчика следовало вернуть к родителям. Однако был риск, что мама не примет его, поэтому сипенка подселили к паре черных грифов — Борису и Гиви. Они сразу приняли птенца и стали круглосуточно, чередуясь, опекать, кормить и защищать его.