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Тульский губернатор заявил об ограничении мобильного интернета

Тульский губернатор заявил об ограничении мобильного интернета ради безопасности.

Источник: © РИА Новости

ТУЛА, 21 мая — РИА Новости. Решение о временном отключении мобильного интернета в Тульской области принимается ради безопасности всех жителей, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Друзья, мы уже не в первый раз сталкиваемся с ограничениями мобильного интернета. Сегодня ситуация повторилась. Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей. Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны», — написал он.

По словам Миляева, стационарный интернет и Wi-Fi в регионе работают в штатном режиме.

Ранее в среду губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в регионе временно отключили мобильный интернет в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка. В компании «Билайн» РИА Новости заявили, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам.