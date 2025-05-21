Выявлен механизм, защищающий летучих мышей от заражения вирусами

Молекулярные биологи сделали большой шаг к раскрытию природы этой особенности летучих мышей в ходе опытов с трехмерными культурами клеток, похожими по устройству на различные типы слизистых оболочек, через которые вирусы обычно попадают в другие ткани тела. Ученые проследили за тем, как они взаимодействовали с частицами вируса Марбургской лихорадки (MARV), который также разносят рукокрылые.