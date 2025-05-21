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Опубликован график отключения горячей воды в мае в Минске

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Предприятие «Минсккоммунтеплосеть» обнародовало график майских отключений горячей воды в столице, соответствующая информация была размещена на его сайте.

Источник: Sputnik

Горячее водоснабжение будет временно отсутствовать по некоторым адресам для подготовки сетей и их профилактического ремонта к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Так, «Минсккоммунтеплосеть» будет производиться отключение горячей воды по адресам:

При этом в РУП «Минскэнерго» уточнили, что в связи с решением Мингорисполкома о включении отопления в соцобъектах ранее запланированное на май отключение горячей воды переносится.

Там также рассказали, что новые сроки будут объявлены после того, как столичные власти решат завершить отопительный сезон.

Обычно срок плановых отключений горячей воды в столице составляет до 10 дней. Но для этого должны отсутствовать дефекты теплопроводов, которые требуют выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ.