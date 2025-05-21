Начался основной период ОГЭ: что изменилось в 2025 году и как подготовить психику

В России 21 мая начался основной период сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ). К аттестации допускаются ученики 9-х классов. От того, сколько предметов и на какой балл они сдадут, зависит, перейдет ли школьник в старшую школу (10-й и 11-й классы) или продолжит обучение в колледже. Что изменилось в ОГЭ в 2025 году и как школьнику подготовиться к сдаче экзаменов психологически — в материале «Вечерней Москвы».
Изменения в ОГЭ в 2025 году.
Изменения коснулись нескольких предметов в ОГЭ.
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При сдаче русского языка:
Были скорректированы формулировка задания и система оценивания. Раньше разрешалось использовать пример-аргумент или пример-иллюстрацию. В 2025 году школьники могут привести любой пример. Ученики могут выбрать любой способ обращения к тексту, который прочитали. Школьник может использовать краткий пересказ, а не только цитаты из текста и ссылки на номера предложений. В то же время больше нельзя приводить примеры из комиксов, аниме, компьютерных игр и так далее. Максимальный балл по экзамену повысили с 33 до 37 баллов.
В ОГЭ по информатике:
Изменилось количество заданий — одну из задач разделили на две обязательные. Максимальный балл за экзамен — он увеличился с 19 до 21.
В ОГЭ по физике:
Сократилось количество заданий — с 25 до 22. Из экзамена убрали задачи на распознавание формул, снизили количество физических текстов, а из расчетных заданий осталось только одно. Так как количество заданий снизилось, уменьшился и максимальный балл — с 45 до 39.
В ОГЭ по химии:
Снизилось количество заданий — с 24 до 23.Последняя задача в экзамене — эксперимент, в котором теперь есть четыре опыта на распознавание вещества в двух пробирках. Эксперты будут оценивать конечный результат и ответ, а не технику проведения опыта. В то же время максимальное количество баллов из-за уменьшения числа заданий снизилось с 40 до 38.
Эксперимент с количеством сдаваемых предметов.
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До 31 декабря 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области проходит эксперимент, согласно которому в этих регионах количество предметов для сдачи на ОГЭ зависит от планов ученика девятого класса:
если он планирует продолжить образование в колледже, то ему достаточно сдать всего два предмета — русский язык и математику;если он собирается и дальше учиться в школе до 11-го класса, то ему нужно еще два предмета по выбору на минимальный балл.
В Москве минимальный проходной балл будет определять каждая школа самостоятельно. Если девятиклассник планирует перейти в 10-й класс, но не смог набрать нужного количества баллов по результатам ОГЭ, он получит возможность пересдать экзамен. С 20 июня до 15 июля 2025 года такие ученики смогут дважды пройти тестирование в совокупности по всем предметам в Московском центре качества образования. Если по его итогам ученики смогут улучшить свои результаты, то школа будет обязана принять их в 10-й класс.
Как подготовиться к ОГЭ морально.
Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что детям в период сдачи экзаменов нужно:
Соблюдать режим дня и высыпаться — это поможет им справиться с тревогой и стрессовыми ситуациями. Выполнять дыхательные практики — они помогут эффективно и быстро обрести покой. Например, выставить перед собой ладонь и сконцентрировать внимание на пальцах. На вдохе нужно смотреть на их кончик, а на выдохе переводить взгляд на основание. Также справиться с гормоном стресса кортизолом помогут физические упражнения. Если присутствуют страх и тревога, можно куда-то выйти и сделать несколько приседаний, чтобы появилась усталость в ногах. Можно добавить витаминные комплексы с магнием (перед применением необходима консультация врача — прим. «ВМ»), потому что в стрессе он «сгорает» в первую очередь. А если детям помогает молитва — то пусть перед экзаменом они помолятся, может, даже вместе с родителями.
Советы родителям.
Важно, чтобы родители не завышали важность сдачи экзамена, подчеркнула психолог:
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— Конечно, ОГЭ необходимо для продолжения образования и дальнейшего жизненного пути. Но нужно понимать, что если ребенок не сдал экзамен, он может попробовать пересдать или пойти в колледж. Должен быть «план Б».
Также специалист посоветовала родителям в этот период меньше говорить и больше слушать своих детей.
— Родителям нужно спрашивать, чем они могут быть им полезными. Например, вовремя разбудить, поддержать, приготовить ко времени завтрак. Когда ребенок делится своими переживаниями, не нужно давать каких-то советов. Важно выслушать, чтобы он эмоционально освободился, — рекомендует Резенова.
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