Начался основной период ОГЭ: что изменилось в 2025 году и как подготовить психику

Соблюдать режим дня и высыпаться — это поможет им справиться с тревогой и стрессовыми ситуациями. Выполнять дыхательные практики — они помогут эффективно и быстро обрести покой. Например, выставить перед собой ладонь и сконцентрировать внимание на пальцах. На вдохе нужно смотреть на их кончик, а на выдохе переводить взгляд на основание. Также справиться с гормоном стресса кортизолом помогут физические упражнения. Если присутствуют страх и тревога, можно куда-то выйти и сделать несколько приседаний, чтобы появилась усталость в ногах. Можно добавить витаминные комплексы с магнием (перед применением необходима консультация врача — прим. «ВМ»), потому что в стрессе он «сгорает» в первую очередь. А если детям помогает молитва — то пусть перед экзаменом они помолятся, может, даже вместе с родителями.