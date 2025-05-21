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В МВД рассказали, какие аналоги «безопасного счета» используют аферисты

МВД: мошенники вместо «безопасного счета» стали использовать новые формулировки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Аферисты вместо «безопасного счета» стали использовать десятки новых формулировок, чтобы усыпить бдительность россиян, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Отмечается, что мошенники прибегают к психологическим уловкам, чтобы заставить жертву поверить в необходимость перевода денег на некий «безопасный счет».

«Злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность. Вот некоторые из них: криптовалютный — “ваши средства будут защищены благодаря технологии блокчейн!”; декларационный — “счет необходим для учета ваших средств перед проведением обыска”; секретный — “никто не сможет получить доступ, так как счет не индексируется в банковской системе”; резервный — “переведите средства на резервный счет на время проверки”, — привело ведомство несколько примеров.

Там также призывали не верить в наличие «специального защищенного счета» и «транспортировочного», который якобы обеспечит безопасность перевода средств.

Как подчеркнули в управлении, все это — счета мошенников, тогда как единственный по-настоящему безопасный — «ваш личный счет».