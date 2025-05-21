В МВД рассказали, какие аналоги «безопасного счета» используют аферисты

«Злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность. Вот некоторые из них: криптовалютный — “ваши средства будут защищены благодаря технологии блокчейн!”; декларационный — “счет необходим для учета ваших средств перед проведением обыска”; секретный — “никто не сможет получить доступ, так как счет не индексируется в банковской системе”; резервный — “переведите средства на резервный счет на время проверки”, — привело ведомство несколько примеров.