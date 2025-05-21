Правила пользования банковскими карточками меняются в Беларуси с 22 мая

С 22 мая 2025 года в Беларуси вступают в силу обновленные правила Национального банка, регулирующие использование банковских карт. Соответствующее постановление Нацбанка опубликовано на Национальном правовом портале. Как пояснили в регуляторе, большинство нововведений носят технический характер, но вводятся также новшества, касающиеся физлиц.
В частности, теперь все коммерческие банки должны будут уточнять у клиентов, желают ли они получать SMS-уведомления, PUSH-уведомления. Ранее некоторые банки подключали клиентам эту услугу автоматически, скажем, при оформлении банковской карты, не спрашивая их согласия.
— Более того, услугу следовало оплатить. Теперь эта практика будет исключена. Клиент должен будет подтвердить, что согласен на получение такой услуги — независимо от того, платная она или бесплатная, — сообщила начальник Управления электронных платежных инструментов Ольга Антонович, слова которой приводят «Минск-Новости».
Еще из новшеств — усиление защиты онлайн-платежей. Теперь банки обязаны обеспечить для них многофакторную аутентификацию. То есть подтверждение операции будет реализовано как минимум двумя способами, например, с помощью одноразового кода из SMS, биометрических данных или Push-уведомлений.
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