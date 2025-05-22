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Кроссворд на 22 мая 2025

22 мая отмечает день рождения одна из самых узнаваемых супермоделей в истории — Наоми Кэмпбелл. Она стала первой темнокожей моделью на обложках журналов Vogue и Time, задала новые стандарты подиума и не сбавляет обороты до сих пор. Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с ее карьерой, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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