Кроссворд на 22 мая 2025

22 мая отмечает день рождения одна из самых узнаваемых супермоделей в истории — Наоми Кэмпбелл. Она стала первой темнокожей моделью на обложках журналов Vogue и Time, задала новые стандарты подиума и не сбавляет обороты до сих пор. Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с ее карьерой, разгадав наш кроссворд.