Кроссворд на 22 мая 2025

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22 мая отмечает день рождения одна из самых узнаваемых супермоделей в истории — Наоми Кэмпбелл. Она стала первой темнокожей моделью на обложках журналов Vogue и Time, задала новые стандарты подиума и не сбавляет обороты до сих пор. Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с ее карьерой, разгадав наш кроссворд.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.