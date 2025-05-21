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Одобрен закон о локализации такси в России: как он будет работать

Совет Федерации принял закон о локализации автомобилей в таксопарках. В случае подписания президентом — он вступит в силу с 1 марта 2026 года. А для некоторых регионов — с отсрочкой на несколько лет.

Дмитрий Акатьев
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

21 мая 2025 года Совет Федерации одобрил закон о локализации такси. Рассказываем, что может измениться в деятельности таксопарков и жизни обычных пассажиров.

Что означает закон о локализации такси в России

Власти хотят ввести «баллы локализации» для такси — систему оценивания, позволяющую определить, сколько российских (отечественных) компонентов использовано в производстве авто, в том числе, с учетом локации сборки. Для примера, сварка кузова или кабины в РФ приносит 400 баллов, окраска — 500, а использование российских лакокрасочных материалов — 100 баллов.

Требования к автомобилям такси с 1 марта 2026

В случае подписания закона, с 1 марта 2026 года для включения авто в реестр такси потребуется выполнить одно из условий: ТС должно соответствовать совокупному количеству баллов локализации, установленному законом, либо быть произведенным в рамках специального инвестиционного контракта. При этом с 1 января 2033 года баллы локализации станут единственным критерием для регистрации авто в таксопарке.

Чтобы внести автомобиль в региональный реестр, потребуется предоставить марку, модель, год выпуска и регистрационные номера.

Несколько регионов получат отсрочку на исполнение требования о локализации авто. Калининградская область и Сибирский федеральный округ — до 1 марта 2028 года. А регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 1 марта 2030 года.

Какие автомобили можно будет использовать в такси

Источник: РИА "Новости"

Установлено минимальное значение локализации в 3200 баллов — такое же, как при государственных закупках. При этом закон не будет распространяться на автомобили бизнес-класса стоимостью более 4 млн рублей.

К этому моменту автопроизводитель LADA удерживает три главных места в рейтинге локализации с моделями: Vesta (около 5000 баллов), Granta (около 5000 баллов) и Vesta Cross (около 4000 баллов).

Кто должен соблюдать закон о локализации

Действие закона о локализации распространяется не только на таксопарки, но и на самозанятых водителей. После 1 марта 2026 года их личные автомобили должны будут соответствовать всем требованиям. Машины, зарегистрированые до вступления закона в силу, продолжать ездить по старым правилам.

Для чего принимают закон о локализации такси

Закон призван стимулировать поддержку отечественного автопрома и увеличить количество рабочих мест в сфере производства локализованных автомобилей. Для российских производителей сильно расширятся возможности по продаже автомобилей — из-за роста спроса на отечественные машины.

Как закон может повлиять на рынок такси и пассажиров

Аналитический центр при Правительстве РФ провел исследование и выяснил, что отрасль может потерять до половины водителей от общего числа (около 500 тысяч человек). И до 90% водителей с частичной занятостью, работающих на своих автомобилях.

Закон о локализации такси может вызвать недополучение порядка 350 млрд рублей в бюджет страны — за счет снижения налоговых поступлений.