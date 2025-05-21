Одобрен закон о локализации такси в России: как он будет работать

В случае подписания закона, с 1 марта 2026 года для включения авто в реестр такси потребуется выполнить одно из условий: ТС должно соответствовать совокупному количеству баллов локализации, установленному законом, либо быть произведенным в рамках специального инвестиционного контракта. При этом с 1 января 2033 года баллы локализации станут единственным критерием для регистрации авто в таксопарке.