Ответы на кроссворд от 22 мая 2025: интересные факты про Наоми Кэмпбелл

По горизонтали:
1. Туфли
В 1993 году на показе коллекции «Anglomania» Вивьен Вествуд в Париже Наоми Кэмпбелл упала на подиуме, что стало одним из самых запоминающихся моментов в истории моды. Причиной стали экстравагантные туфли «Super Elevated Gillie» на высокой платформе, выполненные из фиолетовой искусственной крокодиловой кожи. Несмотря на падение, Кэмпбелл проявила профессионализм, улыбнувшись и продолжив дефиле. Туфли стали культовыми и были выставлены в Музее Виктории и Альберта. Инцидент вызвал дискуссию о границах дизайна обуви и безопасности моделей на подиуме, а также способствовал росту интереса к экспериментальной обуви в моде.
2. Лебедь
В 1994 году Наоми Кэмпбелл дебютировала в качестве писательницы с романом «Лебедь». Книга приоткрывает завесу над гламурным, но зачастую жестоким миром высокой моды. Сюжет рассказывает о Лавинии Крайтон-Лейк, модели по прозвищу Лебедь, которая, решив покинуть индустрию, ищет себе преемницу. Пять претенденток — Тесс, Кэсси, Селестия, Джиджи и Эми — вступают в борьбу, полную интриг, секретов и драматических событий. Роман, изданный в России издательством «Эксмо» в 1995 году, был тепло принят читателями, особенно поклонниками мира моды, благодаря достоверному изображению закулисья модельного бизнеса.
3. Премия
Наоми Кэмпбелл отмечена множеством престижных наград, признающих ее вклад в индустрию, искусство и благотворительность. Среди значимых достижений: Fashion Icon Award от CFDA и Орден Искусств и литературы Франции. В 2022 году Наоми Кэмпбелл получила почетную докторскую степень от Университета креативных искусств (UCA) за вклад в мировую моду.
4. Шоу
Наоми Кэмпбелл активно участвовала в реалити-шоу «The Face» в качестве тренера и судьи. В США она работала с Каролиной Курковой и Коко Роша под руководством ведущего Найджела Баркера. Впоследствии Кэмпбелл участвовала и в британской версии шоу, транслировавшейся на Sky Living, а также в австралийской версии «The Face», вышедшей на канале Fox8 в 2014 году.
5. Внучка
В 1994 году, во время поездки в Южную Африку для участия в конкурсе «Мисс Мира», Наоми Кэмпбелл познакомилась с Нельсоном Манделой. Их дружба переросла в крепкую связь, и в 1997 году Мандела официально назвал Кэмпбелл своей «почетной внучкой». Кэмпбелл активно занималась благотворительностью, поддерживая Фонд детей Нельсона Манделы и организовывая мероприятия по сбору средств. После смерти Манделы она продолжает чтить его память и участвовать в проектах, посвященных его наследию.
6. Журнал
Наоми Кэмпбелл стала первой чернокожей моделью, появившейся на обложке британского журнала Vogue в декабре 1987 года. В августе 1988 года она повторила этот успех, став первой чернокожей моделью на обложке французского Vogue. Этому предшествовала поддержка дизайнера Ива Сен-Лорана, который пригрозил отозвать свою рекламу из журнала, если Кэмпбелл по-прежнему будут игнорировать. В следующем году Наоми появилась и на обложке американского Vogue.
По вертикали:
1. Персонаж
Наоми Кэмпбелл послужила образом для создания персонажа в видеоигре Def Jam: Fight for NY. В игре присутствуют также и другие знаменитости, включая Лил Ким и Кармен Электру.
2. Фильм
Помимо модельной карьеры, Наоми Кэмпбелл активно снимается в кино и на телевидении. Ее фильмография охватывает широкий спектр жанров и форматов, от художественных фильмов до документальных проектов и телевизионных сериалов. Среди заметных киноработ — дебютная роль в фильме «Холодный, как лед», участие в романтической комедии «Рапсодия Майами» и камео в комедии «Образцовый самец 2». На телевидении Кэмпбелл появлялась в таких популярных проектах, как «Шоу Косби», «Империя», «Американская история ужасов: Отель». Она также приняла участие в документальных фильмах, включая «Подиум» и «The Genius of Gianni Versace Alive».
3. Альбом
В середине 1990-х Наоми Кэмпбелл выпустила свой первый студийный альбом «Babywoman», использовав в названии прозвище, которое ей дал дизайнер Рифат Озбек. Музыкальный альбом, спродюсированный Youth и Bomb the Bass, имел коммерческий успех только в Японии. В Великобритании он не попал даже в топ-75, а его единственный сингл, «Love and Tears», достиг лишь 40-го места.
Интересные факты о Наоми Кэмпбелл:
- Весной 2020 года, в период пандемии COVID-19, Наоми Кэмпбелл запустила собственный веб-сериал на YouTube под названием «Без фильтра с Наоми». В формате откровенных бесед она общалась с различными гостями, среди которых были Синди Кроуфорд, ее первая гостья, Марк Джейкобс, Адут Акеч, Кристи Тарлингтон, Эшли Грэм и Николь Ричи.
- Начиная с раннего возраста, Наоми Кэмпбелл строила карьеру не только на подиуме, но и в музыкальных клипах. От детской роли в «Is This Love» Боба Марли и танцевальных навыков в «I'll Tumble 4 Ya» Culture Club до чувственных образов в «In the Closet» Майкла Джексона и «Erotica» Мадонны. Она также заменила самого Джорджа Майкла в «Freedom», продемонстрировала самоиронию в «Nasty Girl» The Notorious B.I.G. и исполнила драматичную роль в «Drone Bomb Me» Anohni.
- В конце 1980-х Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста образовали трио «Тринити», ставшее символом поколения и самыми востребованными моделями. Столкнувшись с расовой дискриминацией, Кэмпбелл получила поддержку от Тарлингтон и Евангелисты, которые заявили Dolce & Gabbana: «Если вы не возьмете Наоми, то не получите и нас». В январе 1990 года Кэмпбелл, Тарлингтон, Евангелиста, Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер образовали коллектив, провозглашенный индустрией «супермоделями», позднее к ним присоединилась Кейт Мосс, и группа стала известна как «Большая шестерка».
Читайте также: Наоми Кэмпбелл запретили появляться на Met Gala
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.