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Ответы на кроссворд от 22 мая 2025: интересные факты про Наоми Кэмпбелл

Публикуем ответы на вопросы онлайн-кроссворда от 22 мая 2025 года, который был посвящен дню рождения британской супермодели Наоми Кэмпбелл. Проверьте, насколько хорошо вы знаете интересные факты из ее биографии.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

По горизонтали:

1. Туфли
В 1993 году на показе коллекции «Anglomania» Вивьен Вествуд в Париже Наоми Кэмпбелл упала на подиуме, что стало одним из самых запоминающихся моментов в истории моды. Причиной стали экстравагантные туфли «Super Elevated Gillie» на высокой платформе, выполненные из фиолетовой искусственной крокодиловой кожи. Несмотря на падение, Кэмпбелл проявила профессионализм, улыбнувшись и продолжив дефиле. Туфли стали культовыми и были выставлены в Музее Виктории и Альберта. Инцидент вызвал дискуссию о границах дизайна обуви и безопасности моделей на подиуме, а также способствовал росту интереса к экспериментальной обуви в моде.

2. Лебедь
В 1994 году Наоми Кэмпбелл дебютировала в качестве писательницы с романом «Лебедь». Книга приоткрывает завесу над гламурным, но зачастую жестоким миром высокой моды. Сюжет рассказывает о Лавинии Крайтон-Лейк, модели по прозвищу Лебедь, которая, решив покинуть индустрию, ищет себе преемницу. Пять претенденток — Тесс, Кэсси, Селестия, Джиджи и Эми — вступают в борьбу, полную интриг, секретов и драматических событий. Роман, изданный в России издательством «Эксмо» в 1995 году, был тепло принят читателями, особенно поклонниками мира моды, благодаря достоверному изображению закулисья модельного бизнеса.

3. Премия
Наоми Кэмпбелл отмечена множеством престижных наград, признающих ее вклад в индустрию, искусство и благотворительность. Среди значимых достижений: Fashion Icon Award от CFDA и Орден Искусств и литературы Франции. В 2022 году Наоми Кэмпбелл получила почетную докторскую степень от Университета креативных искусств (UCA) за вклад в мировую моду.

4. Шоу
Наоми Кэмпбелл активно участвовала в реалити-шоу «The Face» в качестве тренера и судьи. В США она работала с Каролиной Курковой и Коко Роша под руководством ведущего Найджела Баркера. Впоследствии Кэмпбелл участвовала и в британской версии шоу, транслировавшейся на Sky Living, а также в австралийской версии «The Face», вышедшей на канале Fox8 в 2014 году.

5. Внучка
В 1994 году, во время поездки в Южную Африку для участия в конкурсе «Мисс Мира», Наоми Кэмпбелл познакомилась с Нельсоном Манделой. Их дружба переросла в крепкую связь, и в 1997 году Мандела официально назвал Кэмпбелл своей «почетной внучкой». Кэмпбелл активно занималась благотворительностью, поддерживая Фонд детей Нельсона Манделы и организовывая мероприятия по сбору средств. После смерти Манделы она продолжает чтить его память и участвовать в проектах, посвященных его наследию.

6. Журнал
Наоми Кэмпбелл стала первой чернокожей моделью, появившейся на обложке британского журнала Vogue в декабре 1987 года. В августе 1988 года она повторила этот успех, став первой чернокожей моделью на обложке французского Vogue. Этому предшествовала поддержка дизайнера Ива Сен-Лорана, который пригрозил отозвать свою рекламу из журнала, если Кэмпбелл по-прежнему будут игнорировать. В следующем году Наоми появилась и на обложке американского Vogue.

По вертикали:

1. Персонаж
Наоми Кэмпбелл послужила образом для создания персонажа в видеоигре Def Jam: Fight for NY. В игре присутствуют также и другие знаменитости, включая Лил Ким и Кармен Электру.

2. Фильм
Помимо модельной карьеры, Наоми Кэмпбелл активно снимается в кино и на телевидении. Ее фильмография охватывает широкий спектр жанров и форматов, от художественных фильмов до документальных проектов и телевизионных сериалов. Среди заметных киноработ — дебютная роль в фильме «Холодный, как лед», участие в романтической комедии «Рапсодия Майами» и камео в комедии «Образцовый самец 2». На телевидении Кэмпбелл появлялась в таких популярных проектах, как «Шоу Косби», «Империя», «Американская история ужасов: Отель». Она также приняла участие в документальных фильмах, включая «Подиум» и «The Genius of Gianni Versace Alive».

3. Альбом
В середине 1990-х Наоми Кэмпбелл выпустила свой первый студийный альбом «Babywoman», использовав в названии прозвище, которое ей дал дизайнер Рифат Озбек. Музыкальный альбом, спродюсированный Youth и Bomb the Bass, имел коммерческий успех только в Японии. В Великобритании он не попал даже в топ-75, а его единственный сингл, «Love and Tears», достиг лишь 40-го места.

Интересные факты о Наоми Кэмпбелл:

  • Весной 2020 года, в период пандемии COVID-19, Наоми Кэмпбелл запустила собственный веб-сериал на YouTube под названием «Без фильтра с Наоми». В формате откровенных бесед она общалась с различными гостями, среди которых были Синди Кроуфорд, ее первая гостья, Марк Джейкобс, Адут Акеч, Кристи Тарлингтон, Эшли Грэм и Николь Ричи.
  • Начиная с раннего возраста, Наоми Кэмпбелл строила карьеру не только на подиуме, но и в музыкальных клипах. От детской роли в «Is This Love» Боба Марли и танцевальных навыков в «I'll Tumble 4 Ya» Culture Club до чувственных образов в «In the Closet» Майкла Джексона и «Erotica» Мадонны. Она также заменила самого Джорджа Майкла в «Freedom», продемонстрировала самоиронию в «Nasty Girl» The Notorious B.I.G. и исполнила драматичную роль в «Drone Bomb Me» Anohni.
  • В конце 1980-х Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста образовали трио «Тринити», ставшее символом поколения и самыми востребованными моделями. Столкнувшись с расовой дискриминацией, Кэмпбелл получила поддержку от Тарлингтон и Евангелисты, которые заявили Dolce & Gabbana: «Если вы не возьмете Наоми, то не получите и нас». В январе 1990 года Кэмпбелл, Тарлингтон, Евангелиста, Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер образовали коллектив, провозглашенный индустрией «супермоделями», позднее к ним присоединилась Кейт Мосс, и группа стала известна как «Большая шестерка».

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