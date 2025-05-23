Ответы на кроссворд от 22 мая 2025: интересные факты про Наоми Кэмпбелл

1. Туфли

В 1993 году на показе коллекции «Anglomania» Вивьен Вествуд в Париже Наоми Кэмпбелл упала на подиуме, что стало одним из самых запоминающихся моментов в истории моды. Причиной стали экстравагантные туфли «Super Elevated Gillie» на высокой платформе, выполненные из фиолетовой искусственной крокодиловой кожи. Несмотря на падение, Кэмпбелл проявила профессионализм, улыбнувшись и продолжив дефиле. Туфли стали культовыми и были выставлены в Музее Виктории и Альберта. Инцидент вызвал дискуссию о границах дизайна обуви и безопасности моделей на подиуме, а также способствовал росту интереса к экспериментальной обуви в моде.