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Зарплата участника СВО в 2025 году: сколько зарабатывают контрактники и мобилизованные

В 2025 зарплата участника СВО зависит от должности, выслуги, региона службы и ряда дополнительных факторов. Рассказываем подробнее, из чего складываются выплаты и на что можно рассчитывать бойцам.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Участник СВО.
Источник: AP 2024

Из чего складывается денежное довольствие участника СВО

Денежное довольствие участника СВО складывается из нескольких показателей.

Оклад по воинскому званию

Размер этой ежемесячной выплаты варьируется и меняется в зависимости от присвоенного военнослужащему звания. Чем выше звание — тем выше сумма.

Оклад по воинской должности

Эта выплата также перечисляется военнослужащему раз в месяц и зависит от занимаемой им должности.

Боевые надбавки

Надбавки за особые достижения в службы считаются ежемесячными, и для занимающих первичные воинские должности солдат они составляют половину от 50% от оклада по воинской должности.

За добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей также существует надбавка: ее размер составляет 25% от оклада по воинскому званию и воинской должности.

Региональные коэффициенты

Поддержка бойцов в зоне СВО осуществляется не только на федеральном, но и на региональном уровне. Поэтому в некоторых субъектах РФ ввели собственные коэффициенты.

Существуют также отдельные региональные пособия и выплаты для отправившихся на линию боевого соприкосновения граждан. Подробности лучше уточнять у органов власти местного уровня.

Доплаты за выслугу лет

Ежемесячная выплата за выслугу лет предусмотрена для бойцов, принимающих участие в боевых действиях долгое время:

  • при стаже от 2 лет — 10%;
  • от 5 до 10 лет — 15%;
  • от 10 до 15 лет — 20%;
  • от 15 до 20 лет — 25%;
  • от 20 до 25 лет — 30%;
  • свыше 25 лет — 40% от суммы окладов по воинскому званию и должности.

Сколько зарабатывают контрактники и мобилизованные в зоне СВО

По данным Министерства обороны России, минимальное денежное довольствие контрактников в зоне СВО составляет от 204 тысяч рублей в месяц. Размер выплат зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.

В 2025 году мобилизованные военнослужащие на СВО получают денежное довольствие, сопоставимое с тем, какое получают контрактники — в районе 200 тысяч рублей.

По каким числам приходит зарплата участникам СВО

Зарплата участникам специальной военной операции в 2025 году начисляется ежемесячно. Денежное довольствие выплачивается один раз в период с 10 по 20 число за предыдущие 30 дней службы.

Выплаты начисляются автоматически на указанный военнослужащим банковский счет, к которому привязана карта «Мир».

Деньги.
Источник: PrimaMedia.ru

Не пришла зарплата военнослужащим в СВО: почему это произошло и что делать

Задержка зарплаты военнослужащим в зоне СВО может произойти по следующим причинам:

  • ошибки в документах или задержка со стороны части;
  • сбой в работе банка или проблемы с картой «Мир»;
  • перевод в другую часть;
  • неполный месяц службы, за который положена часть выплаты;
  • технические задержки Минобороны.

В случае задержи информацию можно уточнить у командира части. Рекомендуют также проверить банковские счета. Если проблема сохраяется, то есть возможность подать обращение в Минобороны или в Госуслуги.

Будет ли повышение ежемесячных выплат участникам СВО

В 2025 году предусмотрено повышение некоторых выплат участникам специальной военной операции. В январе правительство уже увеличило на 4,5% страховые суммы, компенсации и пособия для участников СВО — в соответствии с уровнем инфляции.

А с 1 октября 2025 года планируется индексация денежного довольствия военнослужащих — тоже на 4,5%.

Главное о зарплате участников СВО в 2025 году

Собрали главные факты о зарплате участников СВО, которые стоит запомнить.

1. Основу дохода военнослужащего в зоне СВО составляют оклады по званию и должности. Существуют также надбавки за заслуги, выслугу лет, а также региональные меры поддержки.

2. Контрактники и мобилизованные получают примерно одинаковую зарплату — от 200 тысяч рублей в месяц и выше.

3. Зарплата приходит с 10 по 20 число каждого месца и ежегодно индексируется.

4. С 1 октября 2025 года планируется индексация денежного довольствия военнослужащих на 4,5%.