Зарплата участника СВО в 2025 году: сколько зарабатывают контрактники и мобилизованные

Из чего складывается денежное довольствие участника СВО
Денежное довольствие участника СВО складывается из нескольких показателей.
Оклад по воинскому званию
Размер этой ежемесячной выплаты варьируется и меняется в зависимости от присвоенного военнослужащему звания. Чем выше звание — тем выше сумма.
Оклад по воинской должности
Эта выплата также перечисляется военнослужащему раз в месяц и зависит от занимаемой им должности.
Боевые надбавки
Надбавки за особые достижения в службы считаются ежемесячными, и для занимающих первичные воинские должности солдат они составляют половину от 50% от оклада по воинской должности.
За добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей также существует надбавка: ее размер составляет 25% от оклада по воинскому званию и воинской должности.
Региональные коэффициенты
Поддержка бойцов в зоне СВО осуществляется не только на федеральном, но и на региональном уровне. Поэтому в некоторых субъектах РФ ввели собственные коэффициенты.
Существуют также отдельные региональные пособия и выплаты для отправившихся на линию боевого соприкосновения граждан. Подробности лучше уточнять у органов власти местного уровня.
Доплаты за выслугу лет
Ежемесячная выплата за выслугу лет предусмотрена для бойцов, принимающих участие в боевых действиях долгое время:
- при стаже от 2 лет — 10%;
- от 5 до 10 лет — 15%;
- от 10 до 15 лет — 20%;
- от 15 до 20 лет — 25%;
- от 20 до 25 лет — 30%;
- свыше 25 лет — 40% от суммы окладов по воинскому званию и должности.
Сколько зарабатывают контрактники и мобилизованные в зоне СВО
По данным Министерства обороны России, минимальное денежное довольствие контрактников в зоне СВО составляет от 204 тысяч рублей в месяц. Размер выплат зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.
В 2025 году мобилизованные военнослужащие на СВО получают денежное довольствие, сопоставимое с тем, какое получают контрактники — в районе 200 тысяч рублей.
По каким числам приходит зарплата участникам СВО
Зарплата участникам специальной военной операции в 2025 году начисляется ежемесячно. Денежное довольствие выплачивается один раз в период с 10 по 20 число за предыдущие 30 дней службы.
Выплаты начисляются автоматически на указанный военнослужащим банковский счет, к которому привязана карта «Мир».
Не пришла зарплата военнослужащим в СВО: почему это произошло и что делать
Задержка зарплаты военнослужащим в зоне СВО может произойти по следующим причинам:
- ошибки в документах или задержка со стороны части;
- сбой в работе банка или проблемы с картой «Мир»;
- перевод в другую часть;
- неполный месяц службы, за который положена часть выплаты;
- технические задержки Минобороны.
В случае задержи информацию можно уточнить у командира части. Рекомендуют также проверить банковские счета. Если проблема сохраяется, то есть возможность подать обращение в Минобороны или в Госуслуги.
Будет ли повышение ежемесячных выплат участникам СВО
В 2025 году предусмотрено повышение некоторых выплат участникам специальной военной операции. В январе правительство уже увеличило на 4,5% страховые суммы, компенсации и пособия для участников СВО — в соответствии с уровнем инфляции.
А с 1 октября 2025 года планируется индексация денежного довольствия военнослужащих — тоже на 4,5%.
Главное о зарплате участников СВО в 2025 году
Собрали главные факты о зарплате участников СВО, которые стоит запомнить.
1. Основу дохода военнослужащего в зоне СВО составляют оклады по званию и должности. Существуют также надбавки за заслуги, выслугу лет, а также региональные меры поддержки.
2. Контрактники и мобилизованные получают примерно одинаковую зарплату — от 200 тысяч рублей в месяц и выше.
3. Зарплата приходит с 10 по 20 число каждого месца и ежегодно индексируется.
4. С 1 октября 2025 года планируется индексация денежного довольствия военнослужащих на 4,5%.